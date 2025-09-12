Triệt phá đường dây sản xuất yến giả, thu gần 38.000 lọ nước yến

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn bán, sản xuất yến giả, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, trú An Biên, TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Bên trong xưởng sản xuất yến chưng giả. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023, Trường lập hai công ty tại Đà Nẵng, nhờ Châu và chị gái Châu đứng tên pháp lý nhưng trực tiếp điều hành. Đầu năm 2024, anh ta mua sắm máy móc, thiết bị, mở xưởng sản xuất tại phường Điện Bàn Đông. Thay vì sử dụng yến thật, Trường chỉ đạo Châu nghiên cứu tạo ra sợi yến giả có hình dạng giống thật, sau đó chế biến thành các sản phẩm "nước yến chưng sẵn", dán nhãn mác và phân phối cho nhiều cửa hàng tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Khám xét khẩn cấp xưởng của Công ty TNHH Vannest đặt tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, lực lượng chức năng thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau. Kết quả giám định cho thấy 5 loại không chứa Acid Sialic, dưỡng chất đặc trưng trong yến sào; 10 loại còn lại chỉ đạt 1% hàm lượng so với tiêu chuẩn thông thường.

Công an thu gần 38.000 lọ nước yến. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Công an nhận định đây là thủ đoạn tinh vi, gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện chuyên án tiếp tục được mở rộng điều tra.