Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 9/2025 ước đạt 1,4 tỷ USD, tăng mạnh 47,2% so với tháng 8 và tăng 52,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là con số cao kỷ lục lịch sử mà ngành xuất khẩu rau quả Việt Nam ghi nhận trong một tháng, vượt qua tất cả dự báo trước đó. Mức này cũng tương đương với kim ngạch xuất khẩu của gỗ và sản phẩm gỗ - mặt hàng đứng top 1 trong ngành nông nghiệp.

Tính chung 9 tháng năm 2025, xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 6,22 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 9/2025 đạt kết quả ấn tượng là nhờ mặt hàng sầu riêng tiếp tục tăng mạnh sau khi phục hồi trong tháng 8/2025.

Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 8 vừa qua, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt gần 589 triệu USD, tăng 55,2% so với tháng trước và tăng 9,8% so với tháng 8/2024.

Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng chỉ đạt 1,79 tỷ USD, vẫn giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Hiệp hội Rau quả Việt Nam ước tính, xuất khẩu sầu riêng trong tháng 9 có thể đạt 800-900 triệu USD.

Xuất khẩu dứa tươi và sản phẩm dứa chế biến đều tăng mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Ngoài sầu riêng, trong tháng 8 và 8 tháng năm 2025, xuất khẩu nhiều mặt hàng trái cây khác của Việt Nam cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Đơn cử, xuất khẩu vải thiều trong tháng 8 tăng đột biến 5.670% (gấp gần 58 lần) so với tháng 8/2024; lũy kế 8 tháng đầu năm tăng 312% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng dâu tây tăng gần 11 lần, bơ và dứa đều tăng gấp 2 lần, hạt dẻ cười tăng gấp 2,5 lần…

Đáng chú ý, xuất khẩu nhiều sản phẩm rau quả chế biến của Việt Nam trong 8 tháng cũng tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có nhiều sản phẩm ghi nhận mức tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy ngành rau quả Việt Nam đang ngày càng nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ưu điểm của rau quả chế biến không chỉ giúp ổn định giá nông sản trong nước mà còn nâng giá trị gấp 3-5 lần so với hàng tươi, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản.

Nhiều dự báo cho thấy, giai đoạn 2026-2030 là thời điểm bứt phá của rau quả chế biến Việt Nam. Bởi, nhu cầu với các mặt hàng này vẫn có xu hướng tăng mạnh tại thị trường Trung Quốc, Mỹ và châu Âu.

Nếu tận dụng tốt các nghị định thư đã ký, kết hợp đầu tư công nghệ chế biến sâu và vùng nguyên liệu đạt chuẩn, Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số mỗi năm, đưa rau quả chế biến trở thành nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD ổn định, không còn phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu tươi.

Hiện, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư thêm nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại, mở rộng vùng chuyên canh và nâng cao chất lượng nguyên liệu chế biến rau quả, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu.

Trong khi đó, ở mảng trái cây tươi, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc của Vina T&T Group, cho biết, xuất khẩu sầu riêng, bưởi, nhãn, xoài, thanh long... sang các thị trường đều tăng trưởng mạnh, đặc biệt là thị trường Mỹ. Tính đến hết tháng 9 năm nay, doanh thu của doanh nghiệp ước tăng 17-18% so với cùng kỳ năm 2024.

Tại Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ X năm 2025, mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết, bưởi và bơ tới đây có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Theo Thứ trưởng, năm 2024 ông đã cùng Bộ trưởng NN-PTNT và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc bàn về việc sớm mở cửa cho trái bưởi và bơ. Đoàn kiểm tra Hải quan Trung Quốc đã khảo sát vùng trồng, cơ bản hoàn tất, nghị định thư đang được soạn thảo và dự kiến vài tháng tới sẽ hoàn chỉnh.

Đầu năm 2026 có thể chính thức thông quan hai loại trái cây này. Từ đó, có cơ hội nâng cao kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng rau quả, ông Trần Thanh Nam cho hay.