Trà sữa La Boong, bún riêu cô Hương Béo bị phạt vì vi phạm an toàn thực phẩm

UBND phường Láng ngày 27/1 công bố danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn, được cập nhật từ ngày 1/1 đến 27/1/2026.

Theo đó, hôm 22/1, UBND phường Láng ban hành Quyết định 15/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trà sữa La Boong; địa điểm kinh doanh vi phạm tại số P101 B1 TT Nam Thành Công, phường Láng, thành phố Hà Nội, với lý do không có dụng cụ chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh. Mức phạt được áp dụng là 4 triệu đồng.

Trên trang web chính thức, trà sữa La Boong được giới thiệu là sử dụng lá trà của khu vực Tây Nguyên. Thương hiệu này hiện có mặt trên 40 tỉnh thành, với hơn 270 cửa hàng.

La Boong hiện có nhiều cơ sở rải rác ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Website La Boong

Cũng trong ngày 22/1, UBND phường Láng ban hành Quyết định số 14/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phở Hào, địa chỉ số 102 C10, tập thể Nguyên Hồng, phường Láng, thành phố Hà Nội. Cơ sở này cũng bị phạt 4 triệu đồng vì cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín.

Trước đó, vào ngày 20/1, UBND phường Láng ra quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh cơm đốt thố Lão đại I, địa chỉ số 50 Nguyên Hồng, phường Láng, thành phố Hà Nội, do nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập. Trong khi vào ngày 16/1, hộ kinh doanh Bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô Hương béo, địa điểm kinh doanh Số 61 Chùa Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội, cũng bị xử phạt hành chính do Không có dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

Mức phạt được áp dụng với hai cơ sở này cũng là 4 triệu đồng.