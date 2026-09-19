Tình cờ "chạm mặt" rùa núi vàng quý hiếm, nặng 1,4kg, người phụ nữ ở Bình Định cũ, nay là Gia Lai giao ngay công an

Phát hiện rùa quý hiếm trong vườn dâu, người phụ nữ ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai mang đến công an giao nộp

Ngày 10/9, Công an xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể rùa do người dân tự nguyện giao nộp.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi làm tại khu vực vườn dâu nuôi tằm của gia đình ở thôn Mỹ Thành, bà Trần Thị Năm (46 tuổi) phát hiện một con rùa có mai màu vàng, trên mai có nhiều đốm đen.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã, bà Năm không bắt giữ để nuôi mà mang cá thể rùa đến trụ sở Công an xã Ân Hảo trình báo, giao nộp.

Ngay sau đó, Công an xã Ân Hảo liên hệ chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm để thực hiện thủ tục tiếp nhận cá thể rùa theo quy định.

Bất ngờ “chạm mặt” rùa núi vàng quý hiếm, nặng 1,4kg, người phụ nữ ở Bình Định cũ, nay là Gia Lai giao cho lực lượng chức năng. Ảnh: CA.

Qua kiểm tra, cơ quan kiểm lâm xác định đây là rùa núi vàng, có trọng lượng khoảng 1,4kg.

Theo cơ quan chức năng, rùa núi vàng là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IIB, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp.

Hiện UBND xã Ân Hảo đang thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để tái thả cá thể rùa núi vàng về môi trường tự nhiên.

Công an xã Ân Hảo cho biết việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái và hạn chế nguy cơ suy giảm quần thể các loài động vật quý hiếm.

Hành động của bà Trần Thị Năm cũng thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ động vật hoang dã và tài nguyên thiên nhiên.