Thuần dưỡng trứng của mặt trời, nông dân TPHCM bán tới 600.000 đồng/quả

“Trứng của mặt trời”

Trong trang trại rộng khoảng 20.000m2 tại xã An Nhơn Tây (TPHCM), những người nông dân cẩn trọng chăm bón từng gốc xoài được trồng theo hàng thẳng tắp. Các gốc xoài tại đây được chăm sóc theo một quy trình hiện đại.

Người dân địa phương cho biết, đây là những gốc xoài đỏ Miyazaki, một trong những loại xoài có giá thành đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Anh Nguyễn Minh Nhân (SN 1984, chủ nông trại) cho biết, xoài đỏ Miyazaki là tên gọi phổ biến theo vùng trồng nổi tiếng của Nhật Bản, còn giống xoài thực tế tên là Irwin.

Trang trại rộng khoảng 20.000m2 trồng giống xoài được nhận định đắt đỏ nhất thế giới của anh Nhân

Giống xoài này có vỏ màu đỏ, thịt mềm, ít xơ, mùi thơm rõ, vị chua ngọt hài hòa. Một nguyên nhân khác khiến xoài Irwin có giá cao là sản lượng trên mỗi cây thấp hơn đáng kể so với nhiều giống xoài thương mại khác.

“Nếu sản xuất theo hướng cao cấp, nhà vườn còn phải tuyển chọn và loại bớt trái, chỉ giữ lại một số quả tốt nhất nên sản lượng đạt chuẩn không nhiều. Tại Nhật Bản, xoài Irwin thường được gọi là xoài đỏ Miyazaki, xoài ruby hay 'trứng của mặt trời'.

Tại Việt Nam, xoài Irwin nhập từ Nhật Bản thường được bán theo quả. Tùy trọng lượng và phân hạng, loại xoài này có giá từ 1-3 triệu đồng/quả”, anh Nhân chia sẻ.

Các cây xoài được trồng trong nhà màng và cả ngoài trời

Năm 2022, trong một dịp tình cờ, anh Nhân được bạn mời ăn xoài Irwin trồng tại Miyazaki, Nhật Bản. Sau khi thưởng thức, anh ấn tượng mạnh với hương vị cũng như giá trị của loại xoài này.

Vốn đang tìm loại cây ăn trái thân gỗ có giá trị cao để tận dụng hệ thống nhà màng trước đây trồng dưa lưới, anh quyết định tìm hiểu, nhập giống xoài này về trồng thử nghiệm.

Sau thời gian trồng gối đầu qua nhiều giai đoạn, hiện nay trang trại của anh Nhân có khoảng 1.400 gốc xoài Irwin bao gồm khu nhà màng và khu trồng ngoài trời.

Trang trại áp dụng tưới nhỏ giọt kết hợp dinh dưỡng để chăm sóc các cây xoài cho loại trái có giá thành đắt đỏ

Giá trị cao

Những ngày đầu thuần dưỡng giống xoài đắt đỏ, anh Nhân gặp nhiều khó khăn như: khí hậu TPHCM nóng ẩm, mùa mưa kéo dài và áp lực sâu bệnh cao.

Ngoài ra, anh cũng chịu nhiều áp lực cả về tài chính lẫn tâm lý vì đây là mô hình đầu tiên, chi phí đầu tư lớn. Để khắc phục, anh trồng thử nghiệm 6 dòng xoài Irwin khác nhau rồi chọn 2 dòng thích nghi tốt nhất với thổ nhưỡng TPHCM.

Để tạo ra những quả xoài đạt chất lượng tiệm cận với tiêu chuẩn khắt khe tại Nhật Bản, anh Nhân áp dụng quy trình canh tác khép kín hoàn toàn trong nhà màng, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường.

Trang trại áp dụng quy trình canh tác khép kín hoàn toàn trong nhà màng, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường

Trang trại áp dụng tưới nhỏ giọt kết hợp dinh dưỡng, kiểm soát quá trình đo lường và điều chỉnh độ chua/kiềm (pH); độ dẫn điện phản ánh tổng lượng muối khoáng hòa tan trong nước hoặc đất (EC); quản lý tán cây, tuyển lựa trái và điều tiết ánh sáng…

Anh chia sẻ: “Một trong những khâu quan trọng nhất là kiểm soát đồng bộ nước, dinh dưỡng và tải lượng quả từ giai đoạn ra hoa đến khi quả chín. Khi cây kết trái, chúng tôi chỉ giữ lại 5-7 quả/cây để bảo đảm chất lượng.

Để có lớp vỏ đẹp, từng quả xoài được bao và đỡ bằng lưới. Trái xoài cũng được treo nắng, điều tiết từng giai đoạn nhằm tránh cháy vỏ và giúp màu sắc đồng đều”.

Trang trại kiểm soát đồng bộ nước, dinh dưỡng và tải lượng quả từ giai đoạn ra hoa đến khi quả chín

Năm 2026, trang trại xoài Irwin của anh Nhân cho thu hoạch lứa đầu tiên với gần 400 quả. Xoài có mùi thơm rõ, vị ngọt đậm, độ chua nhẹ, thịt mềm và ít xơ. Tuy nhiên màu sắc và hình dáng trái xoài chưa đồng đều, đẹp bằng sản phẩm cao cấp của Nhật Bản.

Sau khi thu hoạch, xoài được anh Nhân bán chủ yếu theo trái. Vụ đầu tiên, loại xoài có trọng lượng khoảng 450g được bán với giá 300.000 đồng/quả, loại trên 650g giá 600.000 đồng/quả.

Trái xoài được treo nắng, điều tiết từng giai đoạn nhằm tránh cháy vỏ và giúp màu sắc đồng đều

“Do đây mới là vụ thử nghiệm, sản lượng chưa lớn nên doanh thu chưa đáng kể so với tổng chi phí đầu tư. Thành công lớn nhất của trang trại là chứng minh cây có thể thích nghi và sản phẩm được thị trường đón nhận.

Thời gian tới, trang trại dự kiến mở rộng sản lượng, cho trái đúng mùa và tính toán mức giá hợp lý hơn để nhiều người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận”, anh Nhân bộc bạch.