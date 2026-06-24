Thu hoạch gần một tạ quả từ vườn dưa trên ban công

Năm 2020, anh Diệm, 43 tuổi, chủ một nhà máy may, bắt đầu trồng thử 30 gốc dưa lưới trong các thùng nhựa đặt ở ban công dài 8m. Vườn dưa cho thu hoạch tốt nhưng mất nhiều công trộn đất, ủ tích trữ xen kẽ vụ sau. Chi phí cho giá thể, phân bón và giống tốn hơn 2 triệu đồng mỗi vụ chưa kể công chăm sóc.

Thành quả này không khiến anh Diệm hài lòng.

Anh lên mạng xã hội tìm giải pháp, biết tới phương pháp trồng dưa lưới thủy canh. Phương pháp thuỷ canh là trồng cây trên hệ thống nước có dưỡng chất. Nước sẽ tự động dẫn qua hệ thống ống từ máy tưới tới gốc cây, để rễ cây hấp thụ dinh dưỡng giúp nuôi cây phát triển.

Để trồng 30 gốc dưa với mức đầu tư ban đầu khoảng 1,5 triệu đồng, anh Diễm đã thiết kế hệ thống gồm giàn trồng là ba ống nhựa (phi 140-160), mỗi ống dài 4m. Trên ống khoan các lỗ đường kính 55 mm, cách nhau 35-40 cm (mỗi ống trồng được 10 cây). Hệ thống dẫn nước là các ống phi 34 và khung đỡ bằng sắt.

Chọn phương án này, anh không tốn nhiều công chăm sóc, trừ vật tư ban đầu, chi phí mỗi vụ giảm 1/3.

Anh Diệm sử dụng dung dịch thủy canh NOVA và tuân thủ quy trình điều chỉnh nồng độ dinh dưỡng (PPM) theo từng vòng đời của cây.

Trong 10 ngày đầu, khi cây bắt đầu nảy mầm và ra lá thật, nồng độ được duy trì ở mức thấp từ 200 - 400 PPM. Khi bộ lá phát triển mạnh từ ngày thứ 10 đến 20, chỉ số này được nâng lên 400 - 600 PPM và tiếp tục tăng mạnh đạt ngưỡng 800 - 1.200 PPM ở giai đoạn tăng trưởng (đến ngày thứ 35).

Đặc biệt, giai đoạn từ ngày 35 đến 55 là thời điểm cây nuôi trái, cần nhu cầu dinh dưỡng cao nhất nên anh tăng nồng độ lên mức 1.400 - 1.800 PPM. Sau giai đoạn cao điểm, từ ngày 55 đến 75, nồng độ dinh dưỡng được điều tiết giảm về lại mức 1.000 - 1.200 PPM cho đến khi thu hoạch.

Anh Diệm cho biết, một trong những sai lầm phổ biến của người mới bắt đầu trồng dưa lưới thủy canh là phòng trừ sâu bệnh không đúng cách hoặc quá muộn.

Thay vì đợi bệnh bùng phát mới xử lý, người trồng nên phun định kỳ mỗi tuần một lần để ngăn ngừa nấm và bọ trĩ. Quy trình luân phiên này dừng lại khi cây bắt đầu thụ phấn, đảm bảo an toàn cho sản phẩm và không ảnh hưởng đến quá trình đậu quả.

Về yếu tố kỹ thuật, anh Diệm khẳng định nắng là điều kiện tiên quyết để dưa lưới đạt chất lượng.

Nhờ thời tiết TP HCM nắng nhiều, vụ dưa tháng 5, anh cho thu hoạch 45 quả, trọng lượng trung bình hơn 2 kg mỗi quả. Thành phẩm đạt chuẩn với đường gân lưới nổi rõ và đan xen dày đặc.

“Trồng dưa lưới thủy canh thật ra khá nhàn. Tôi chỉ tranh thủ buổi chiều sau giờ làm hoặc lúc ăn cơm xong là có thể chăm cây”, anh nói.

Khu vườn nhỏ không chỉ mang lại những trái dưa sạch cho gia đình, còn giúp anh tìm thấy niềm vui làm vườn giữa phố thị. Qua việc chia sẻ quá trình trồng cây lên mạng xã hội, anh cũng có thêm cơ hội kết nối với nhiều người cùng đam mê.