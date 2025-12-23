Thu giữ hơn 10 tấn cá khoai sử dụng chất cấm cực độc

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường bắt giữ xe ô tô đầu kéo BKS 76C-092.45 kéo theo Rơmooc BKS 76R-006.30 do Nguyễn Thanh Phương (SN 1981, trú tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang vận chuyển 271 thùng cá khoai với tổng trọng lượng 7,046 tấn.

Nguyễn Thanh Phương khai nhận, sau khi vận chuyển hoa quả từ tỉnh Tiền Giang đến tỉnh Lạng Sơn, Phương được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN, tỉnh Lạng Sơn thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá (trọng lượng 9,672 tấn) nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đi giao hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định với công vận chuyển 20 triệu.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 10 tấn cá khoai sử dụng chất cấm.

Theo các địa chỉ do nhân viên của công ty cung cấp, Phương đã giao 101 thùng với trọng lượng hơn 2 tấn cá khoai cho Văn Tiến Dũng (SN 1983, phường Nam Sầm Sơn), Ngô Thị Hiển (SN 1977) và Lê Văn Long (SN 1981, phường Sầm Sơn).

Khi Phương đang chuẩn bị giao hàng cho các thương lái khác bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Kiểm tra các cơ sở Phương vừa giao hàng, lực lượng chức năng thu giữ 181 thùng cá khoai đông lạnh với trọng lượng 3,370 tấn cá khoai, trong đó có 101 thùng Phương vừa giao và 80 thùng tồn kho.

Số lượng lớn cá khoai sử dụng chất cấm đang giao cho các tiểu thương bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tại thời điểm hiện tại cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam có giá 37.000đ/kg và bán ra thị trường cho người tiêu dùng khoảng 130.000đ/kg rẻ hơn nhiều so với hàng tự nhiên có giá 250.000đ/kg (tùy mùa vụ và kích cỡ, có lúc lên tới 350.000đ/kg).

Tiến hành thu mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế để kiểm nghiệm, kết quả xác định tất cả số cá khoai trên đều có chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) từ 90 - 105 mg/kg.

Formol là hợp chất cực độc, cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, tiêu thụ. Thực phẩm có chứa chất formol sẽ gây ra nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe. Khi formol xâm nhập vào cơ thể có thể gây khó tiêu hóa đến viêm loét thực quản, dạ dày… Nếu nhiễm phải một lượng lớn có thể dẫn đến tử vong.