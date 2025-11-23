Thỏi vàng 600g “bốc hơi” bí ẩn trong nhà, danh tính kẻ chủ mưu gây sốc

Vụ trộm vàng lúc nửa đêm: Thủ phạm là kẻ không ai ngờ

Tháng 6 năm nay, một cặp vợ chồng ở Trung Quốc đã trình báo cảnh sát về việc bị trộm mất thỏi vàng nặng 600g ngay tại nhà.

Ông Vương và bà Tiêu, cư trú tại Thiên Tân đã cung cấp video từ camera giám sát trong ngày xảy ra vụ việc. Theo đó, vào lúc 2:38 sáng 17/6, một người đàn ông dùng túi nilon đen trùm đầu, đeo bọc giày đã lẻn vào nhà của nạn nhân và tắt đèn phòng khách. Khoảng 17 phút sau, kẻ này rời khỏi nhà và cầm theo một chiếc hộp.

Ảnh: Zhengfa Channel

Theo lời khai của nạn nhân, một chiếc vali đã bị trộm từ gầm giường tại một trong hai phòng ngủ của nhà họ. Bên trong có 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) tiền mặt, 600 gram vàng thỏi, một dây chuyền vàng và một vòng tay, tổng giá trị gần 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng).

Tới ngày 5/7, vợ chồng ông Vương bà Tiêu đã báo cáo vụ trộm với PICC (Công ty Bảo hiểm Nhân dân Trung Quốc) và yêu cầu bồi thường.

Hóa tra trước đó vào ngày 22/5, bà Tiêu đã mua gói “Bảo hiểm nhà an toàn - Bảo hiểm tài sản nhà” trị giá 10 triệu NDT (36,1 tỷ đồng) của PICC. Tổng số tiền bảo hiểm là 10.400.000 NDT (37,5 tỷ đồng). Các hạng mục bảo hiểm chính bao gồm bảo hiểm tiền mặt và bảo hiểm trộm cắp trang sức vàng bạc.

Khi nhân viên trung tâm bồi thường của công ty bảo hiểm đào sâu điều tra, một loạt điểm đáng ngờ dần dần lộ diện.

Ảnh minh họa

"Chúng tôi được biết tổn thất tập trung ở phòng ngủ thứ hai, nơi có dấu hiệu bị lục lọi, nhưng các khu vực khác thì không. Đây là một trong những điểm đáng ngờ", nhân viên công ty bảo hiểm cho biết.

Ngoài ra, các điều tra viên của công ty bảo hiểm còn phát hiện ra rằng số vàng nặng 600 gram kia được mua bằng tiền mặt từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 6, với tổng giá trị vượt quá 510.000 NDT. Trước đó, không có bất kỳ giao dịch nào tương tự từ tháng 1 đến tháng 5. Rõ ràng, việc mua một lượng lớn vàng miếng liên tiếp trong vài ngày là bất thường.

Các điều tra viên của công ty bảo hiểm còn phát hiện ra rằng, vợ chồng ông Vương bà Tiêu cũng đã mua thêm một hợp đồng "bảo hiểm bảo vệ trang sức" với một công ty bảo hiểm ở Thâm Quyến. Phạm vi bảo hiểm quá chi tiết, mua vàng số lượng lớn, kèm theo đó là hành vi trộm cắp có chủ đích, việc báo cáo chậm trễ và bảo hiểm trùng lặp đã khiến vụ trộm cắp này trở nên vô cùng khó hiểu.

Sau khi cảnh sát và công ty bảo hiểm tiếp tục điều tra, dựa trên các bằng chứng hiện có, vụ khiếu nại của nạn nhân được xác nhận là dàn dựng và bịa đặt, liên quan đến nghi ngờ gian lận bảo hiểm.

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa cảnh sát và các công ty bảo hiểm, cảnh sát đã mở cuộc điều tra về tội gian lận bảo hiểm vào ngày 25/8. Ngày 1/10, ông Vương đã bị bắt giữ. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra.