Đặc sản "tốt hơn cá hồi", bán đầy chợ nhưng ít người biết đến, làm đủ món ngon giá từ 100.000 đồng/kg

Dạo một vòng quanh chợ mạng hay tại các chợ dân sinh, cá thờn bơn được nhiều địa chỉ rao bán với giá từ 100.000 đồng/kg. Đây là loài cá vô cùng quen thuộc với người dân ở vùng biển miền Trung, Nam Trung Bộ nhưng người thành phố lại ít người biết tới.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein (Mỹ), cá thờn bơn là thực phẩm nên được bổ sung đều đặn trong khẩu phần ăn hằng ngày nhờ chứa lượng selen dồi dào, đây là khoáng chất quan trọng giúp chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể. Đặc biệt, chỉ trong một khẩu phần cá thờn bơn đã nấu chín có thể cung cấp khoảng 42g protein chất lượng cao, vượt trội hơn so với một số loại cá quen thuộc như cá hồi hay cá chép.

Cá thờn bơn còn gọi là cá cá lưỡi trâu, cá bơn, mang nhiều nét độc đáo về hình thái, tập tính sống cũng như giá trị ẩm thực. Thuộc nhóm cá da trơn, cá thờn bơn phân bố khá rộng và có số lượng loài rất phong phú, với hơn 100 loài khác nhau trong họ cá bơn. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài giáp xác nhỏ, sinh vật phù du và động vật không xương sống, nhờ đó thịt cá luôn có vị ngọt tự nhiên và giàu dinh dưỡng.

Điểm dễ nhận biết nhất của cá thờn bơn nằm ở hình dáng bên ngoài. Thân cá dẹt, mỏng, bề ngang lớn hơn bề dày, trông như một tấm lá ép sát vào đáy nước. Da cá có nhiều đốm đen rải đều khắp thân, phần đuôi bè gọn, vây lưng và vây bụng kéo dài liên tục từ đầu đến đuôi. Đặc biệt, cá thờn bơn còn có khả năng đổi màu da để thích nghi với môi trường sống, giúp chúng ngụy trang và tránh kẻ thù.

Tuy ngoại hình không mấy bắt mắt, thậm chí bị đánh giá là “xấu lạ”, nhưng bù lại thịt cá lại được giới sành ăn đánh giá rất cao nhờ độ ngọt dịu, béo bùi, dễ phi lê và hầu như không có xương dăm. Đây là ưu điểm lớn khiến loài cá này đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những ai ngại xương cá.

Từ cá thờn bơn có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như chiên giòn vàng ruộm, kho tiêu đậm đà, nấu canh chua thanh mát hay hấp gừng giữ trọn vị ngọt tự nhiên.

Để chọn mua được cá thờn bơn tươi ngon, người tiêu dùng cần chú ý một số dấu hiệu quan trọng. Cá tươi thường còn nguyên vảy, màu da sáng óng và dính chặt vào thân. Khi sờ vào có cảm giác nhiều nhớt và tươi mới, ấn tay vào thân cá thấy độ đàn hồi tốt. Ngược lại, những con cá có mang xám, mùi lạ hoặc thân mềm nhũn là cá đã ươn, không nên mua để đảm bảo an toàn và chất lượng bữa ăn.

Trên thị trường, cá thờn bơn nhập khẩu có giá vô cùng đắt đỏ, trên 1 triệu đồng/kg. Nhưng cá thờn bơn trong nước lại có giá mềm hơn nhiều, chỉ từ 100.000 đồng/kg, cá thờn bơn một nắng từ 250.000 đồng/kg.

"Lúc đầu mình bán cá thờn bơn không ai mua, thậm chí nhiều người còn chê vì ngoại hình không ưa nhìn. Nhưng ai đã biết tới cá biển này và ăn thử thì đều thích mê vì thịt cá trắng, thơm ngọt, không có xương dăm. So với cá nhập khẩu, cá thờn bơn trong nước giá khá rẻ, nếu đúng mùa chỉ khoảng 100.000 đồng/kg, làm đủ món ngon cho gia đình", chị Hoà (người bán cá trên chợ mạng) chia sẻ.