Quà 20/10 độc lạ: Hoa hồng in hình áo dài, lan hồ điệp 5 triệu đồng/chậu

Hoa hồng in biểu tượng người phụ nữ Việt Nam giá 150.000 đồng/bông

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, thị trường hoa tươi dịp 20/10 năm nay có thêm những sản phẩm được thiết kế riêng, tạo dấu ấn bằng hình ảnh và thông điệp in trực tiếp trên cánh hoa.

Đáng chú ý, năm nay có cửa hàng quảng cáo và bán hoa hồng được in biểu tượng người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài, kèm dòng 20/10. Mỗi bông có giá 150.000 đồng, cao hơn đáng kể so với nhiều loại hoa hồng thông thường.

Hoa hồng được in biểu tượng lên cánh hoa có giá 150.000 đồng/bông. Ảnh chụp màn hình.

Theo người bán, thay vì chỉ lựa chọn màu sắc hay cách bó hoa, người mua có thêm phương án tặng hoa mang thông điệp riêng. Hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài gợi nét đẹp truyền thống, giúp món quà gắn với ý nghĩa tôn vinh phụ nữ Việt Nam trong ngày 20/10.

Những sản phẩm như vậy hướng đến nhóm khách hàng muốn tạo bất ngờ cho người nhận hoặc tìm kiếm món quà khác biệt so với hoa tươi truyền thống.

"Tuy giá có hơi cao hơn các dòng hoa thông thường nhưng sự đặc biệt và ý nghĩa sẽ được tăng lên đáng kể, nên vẫn có khá nhiều khách hỏi đặt loại hoa này", nhân viên cửa hàng hoa cho hay.

Lan hồ điệp giá 432.000 đồng/cành, chậu lớn 5 triệu đồng

Bên cạnh hoa hồng in biểu tượng, lan hồ điệp tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc quà tặng cao cấp.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số cành lan hồ điệp được chào bán với giá 432.000 đồng/cành. Với những chậu lan được thiết kế cầu kỳ, phối nhiều cành hoa cùng phụ kiện trang trí, tổng giá trị có thể lên tới vài triệu đồng.

Một chậu lan hồ điệp cỡ lớn được ghi nhận có giá khoảng 5 triệu đồng, đã bao gồm phí vận chuyển. Chậu hoa nổi bật với những cành lan trắng được tạo dáng uốn cong, kết hợp lá xanh, phụ kiện trang trí hình bướm và các chi tiết tạo điểm nhấn. Kiểu dáng này phù hợp để làm quà tặng trong gia đình, cơ quan hoặc dành tặng đối tác.

"Lan hồ điệp thuộc chi Phalaenopsis, được nhận diện bởi những cánh hoa tròn rộng, mềm mại, mọc thành cụm dọc theo cành. Loài hoa này có nhiều màu sắc như trắng, hồng, tím, vàng và các biến thể có đốm hoặc phối màu.

Nhờ hình dáng thanh lịch, hoa có độ bền tương đối tốt khi được chăm sóc phù hợp, lan hồ điệp thường được lựa chọn để trang trí nhà ở, văn phòng và làm quà tặng trong các dịp lễ. Dịp 20/10, những chậu lan được phối màu, tạo dáng và trang trí riêng cũng giúp nâng giá trị thẩm mỹ của món quà", một nhân viên cửa hàng bán hoa chia sẻ.

Chậu lan 3–5 cành giá từ 900.000 đồng được nhiều người lựa chọn

Không chỉ có những chậu lan cỡ lớn trị giá hàng triệu đồng, các chậu lan hồ điệp quy mô nhỏ hơn cũng là lựa chọn đáng cân nhắc trong dịp 20/10.

Những chậu lan được người bán giới thiệu có giá 5 triệu đồng/chậu. Ảnh chụp màn hình.

Theo ghi nhận của PV, những chậu lan khoảng 3–5 cành có giá dao động từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy màu hoa, chất lượng cành, loại chậu và cách trang trí.

So với những chậu lan lớn, mẫu 3–5 cành có kích thước gọn hơn, dễ bố trí tại bàn làm việc, phòng khách hoặc không gian nhỏ. Mức giá này cũng phù hợp với người mua muốn tặng một chậu hoa có thể tiếp tục chăm sóc sau dịp lễ mà không cần chi quá nhiều tiền.

Trên thị trường, giá lan hồ điệp có thể chênh lệch đáng kể tùy số lượng cành, kích thước hoa, độ đồng đều của các cành, kiểu chậu và chi phí vận chuyển. Vì vậy, người mua nên hỏi rõ giá trọn gói trước khi đặt hàng, nhất là với những chậu hoa thiết kế theo yêu cầu.

“Năm nay, tôi mua 2 chậu lan hồ điệp, một chậu màu tím và một chậu màu trắng, để tặng cô giáo của con và tặng mẹ của tôi. Mỗi chậu có 3 cành, được phối màu trang nhã, phù hợp để làm quà tặng dịp 20/10.

Tôi nghĩ hoa tươi vừa đẹp, vừa thể hiện được sự trân trọng và tình cảm dành cho người nhận. Đây cũng là dịp để tôi gửi lời cảm ơn đến cô giáo đã tận tình dạy dỗ con và bày tỏ tình yêu thương với mẹ”, chị Son (42 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Quà 20/10: Giá trị không chỉ nằm ở số tiền

Chị Giang (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, khi chọn quà tặng dịp 20/10, điều quan trọng nhất là món quà phù hợp với sở thích và thể hiện được sự quan tâm dành cho người nhận. Theo chị, không nhất thiết phải chọn những món quà đắt tiền, bởi đôi khi một bó hoa tươi hay một bông hồng có thông điệp riêng cũng đủ mang lại niềm vui.

Chị Son mua 2 chậu lan với giá 1,1 triệu đồng/chậu làm quà dịp 20/10. Ảnh: Quỳnh Mai.

Trong khi đó, anh Thắng (55 tuổi, Lào Cai) cho biết, anh ưu tiên những món quà thiết thực, phù hợp với sở thích của người phụ nữ được tặng. Theo anh, hoa tươi vẫn là lựa chọn phổ biến trong dịp 20/10, bởi vừa đẹp, vừa thể hiện tình cảm của người tặng. Tuy nhiên, khi mua hoa, anh cũng cân nhắc mức giá và hình thức để món quà vừa ý nghĩa, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế.

Thực tế, nhiều người cũng có cùng quan điểm này khi cho rằng quà tặng 20/10 không nhất thiết phải đắt tiền hay cầu kỳ. Điều quan trọng là món quà phù hợp với người nhận và thể hiện được sự quan tâm của người tặng. Bởi sau cùng, điều khiến một món quà trở nên đáng nhớ không nằm ở giá tiền, mà ở tình cảm được gửi gắm trong đó.