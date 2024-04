Tàu, xe hút khách trước kỳ nghỉ lễ

Giỗ Tổ Hùng Vương, khách qua Bến xe Miền Tây tăng nhẹ Do đặc thù phục vụ các tuyến có cự ly ngắn, lượng khách đến Bến xe Miền Tây trong sáng 18-4 chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Tuy không quá đông đúc so với các dịp lễ, Tết dài ngày nhưng hành khách đều lỉnh kỉnh đồ đạc trong chuyến về thăm nhà. Hành khách về quê dịp Giỗ Tổ Hùng Vương Ảnh: ÁI MY Dù vậy, vẫn có một vài tình huống éo le... Đến bến xe hỏi mua vé về quê Bình Định, chị Phan Ánh Vy cho hay tưởng nghỉ có 1 ngày, đoán hành khách không đông nên chị đến bến xe trễ. Tới nơi thì nhiều nhà xe quen báo hết vé, cực chẳng đã, chị phải đi mấy nơi mới tìm được vé nhưng chỉ còn ghế ngồi ở cuối xe. Nhân viên nhiều nhà xe cho biết vé đi các tỉnh, thành miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định... đã hết. Vé xe từ TP HCM về các tỉnh miền Tây còn nhiều. Ái My