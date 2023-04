Tạm giữ gần 3 tấn đường cát và hàng nghìn chai bia, rượu, sữa nhập lậu

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, ngày 05/4/2023, đội Quản lý thị trường số 11- Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 29H-784.97 do ông Phan Văn Thành có địa chỉ tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển đang bốc dỡ hàng hóa tại Khu đô thị mới Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển gần 3 tấn đường cát, 2.360 chai bia (nhãn hiệu Heineken, Corona), 3.180 hộp sữa Ensure dung tích 237ml và 318 chai rượu các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên.

Đội QLTT số 11 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Khởi tố vụ án sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Mạnh Đạt về tội "Sản xuất hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật" theo quy định tại khoản 2, Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 11/3/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Mạnh Đạt do ông Nguyễn Văn Hiếu là người đại diện pháp luật.

Hình ảnh thuốc bảo vệ thực vật giả và tem nhãn

Qua quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại nhà xưởng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Mạnh Đạt, thuộc thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Tang vật thu giữ gồm 335 chai thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ cỏ) có dung tích 800ml; 6 can nhựa chứa dung dịch để pha trộn thuốc bảo vệ thực vật và nhiều vỏ chai nhựa, tem nhãn thuốc trừ cỏ. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra phát hiện và thu giữ số lượng lớn bao chứa viên nén (phân bón giả) cùng máy móc, thiết bị để trộn, đóng gói thành phẩm.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 20/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1964, trú tại số B1-11, chợ Quán Thành, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Mạnh Đạt về tội "Sản xuất hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật" theo quy định tại khoản 2, Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

