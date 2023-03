Bắt giữ hàng nghìn gói chân gà tẩm ướp, xúc xích ăn liền, bim bim nhập lậu

Lực lượng đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 17/02/2023, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với công an giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 14H-003.21 do Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1991 điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa vi phạm.

Tại thời điểm khám phương tiện vận tải theo quy định, lực lượng chức năng đã phát hiện trên khoang chở hàng có 1.580 gói chân gà, bim bim ăn liền và 75 kg xúc xích có xuất xứ từ Trung Quốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Nguyễn Đức Hùng đã khai nhận mình là chủ toàn bộ số hàng hóa trên xe. Tuy nhiên chủ hàng không xuất trình được bất kỳ hoá đơn, chứng từ nào liên quan đến hàng hoá.

Nhận thấy toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật là hàng hoá nhập lậu (thực phẩm), Đội QLTT số 1 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa.

Theo quy định, với hành vi buôn lậu hàng hóa thực phẩm, lái xe Nguyễn Đức Hùng dự kiến đối diện với mức phạt 16.000.000 đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/bat-giu-hang-nghin-goi-chan-ga-tam-uop-xuc-xich-an-lien-bim-bim-nhap-lau-169230221163221882.htm