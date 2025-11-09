Chị em rộ trend trồng gừng bonsai xả stress, hút tài lộc

Một tuần nay, mỗi khi về tới phòng trọ, việc đầu tiên Lan Anh, 27 tuổi (Nam Định) làm không phải là thay vội bộ quần áo trên người, mà đi ngay ra góc bàn nhỏ ở phòng khách để kiểm tra và tưới nước cho chậu gừng.

Từ ngày mua gừng về trồng, Lan Anh coi đó như một "người bạn nhỏ" cần được quan tâm mỗi ngày. Cô cẩn thận điều chỉnh lượng nước, dời chậu ra ban công khi có nắng nhẹ, rồi ghi lại từng thay đổi nhỏ bằng điện thoại. Niềm vui của cô đơn giản chỉ là được thấy cây lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của mình.

"Mỗi ngày ngắm nhìn mầm gừng lớn thêm một chút, tôi thấy lòng dịu lại, cảm giác như đang được sống chậm lại giữa nhịp sống hối hả", Lan Anh nói.

Cô gái trẻ cho biết cô tìm đến thú vui trồng gừng thủy sinh sau khi một người đồng nghiệp trưng chậu gừng ngay bàn làm việc. Mới đầu, Lan Anh không để ý. Nhưng sau một lần vô tình lướt TikTok và thấy nhiều người khoe chậu gừng thủy sinh xanh mướt, rễ trắng muốt, cô bắt đầu tò mò. Những đoạn video cách trồng, chăm sóc và trang trí chậu gừng như một món "bonsai mini" khiến Lan Anh bị cuốn hút. Cô quyết định thử tự tay trồng một bình.

"Không ngờ trồng gừng lại dễ thế. Cảm giác thấy từng mầm chồi nhú lên, rễ mọc dài hơn, còn lá cây thì tỏa hương thơm, tôi thấy thật dễ chịu", cô nói.

Là người mê cây cảnh và cắm hoa, Linh Hà, ở Hà Nội, cũng vô tình bị "lạc lối" trong những video trên mạng xã hội về những chậu gừng bonsai. Biết củ gừng có nhiều công dụng cho sức khỏe, chị quyết định trồng thử vài chậu trong nhà, vừa để trang trí, vừa để tạo cảm giác ấm cúng, làm mới không gian sống.

Hà trồng gừng trên cả đất, sỏi và thủy sinh, tất cả đều thành công. Ảnh: NVCC

"Hàng ngày đi ra đi vào ngắm chậu gừng, tôi thấy lòng vui lắm", Hà cho biết. Hiện trong nhà cô, từ góc phòng khách, bàn thờ Thần Tài đến quầy thu ngân, bếp hay phòng ngủ, chỗ nào cũng có một chậu gừng xanh mát như hệ sinh thái thu nhỏ. Thấy nhiều người khen "mát tay", cô còn trồng thêm để tặng bạn bè, như một món quà nhỏ mang may mắn và bình an.

Thói quen trồng gừng của Hà dần lan sang cả con gái nhỏ. Bé rất thích khi được cùng mẹ thay nước, lau lá và quan sát rễ cây trắng muốt trong bình thủy tinh. "Con bé bắt đầu hiểu rằng muốn cây xanh tốt thì phải chăm sóc mỗi ngày", Hà nói, cho rằng việc trồng cây giúp con kiên nhẫn và biết trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh.

Chị Thủy, chủ một shop lọ hoa ở phố Tôn Đức Thắng, cho hay phong trào trồng gừng bonsai bắt đầu rộ lên từ hai tháng trước. Khoảng hai tuần nay, lượng người quan tâm và mua ly, bình để trồng cây tăng nhiều. "Mỗi ngày, cửa hàng nhận khoảng 30-50 lượt khách hỏi mua gừng, chậu trồng thủy sinh hoặc tham khảo giá và kiểu dáng bình. Trong khi trước đây không có ai hỏi", chị nói.

Theo chị Thủy, khác với những chậu cây cảnh đắt tiền, gừng "mọc" dễ dàng từ phần củ, chỉ cần một cốc nước, chút ánh sáng và vài ngày chờ đợi. Sau khoảng hai đến ba tuần, những mầm non xanh mướt bắt đầu vươn lên, rễ trắng đan vào nhau tạo thành hình khối mềm mại, tự nhiên. Người trồng có thể đặt ở nhiều góc trong nhà để trang trí.

Ba bình gừng của chị Thủy trưng trong cửa hàng để hút tài lộc. Ảnh: NVCC

Ngoài tác dụng trang trí không gian sống và giúp thư giãn tinh thần, gừng còn được xem là biểu tượng phong thủy của sự ấm áp và sinh khí. Trong quan niệm Á Đông, gừng mang hành Hỏa - tượng trưng cho năng lượng, sức sống và may mắn. Đặt một chậu gừng nhỏ nơi bàn làm việc hay cửa sổ bếp được cho là giúp "kích hoạt dương khí", xua đuổi tà khí, mang lại cảm giác bình an và thu hút tài lộc.

Bên cạnh ý nghĩa về tinh thần, điều khiến việc trồng gừng được nhiều chị em yêu thích là loại cây này rất dễ trồng, hầu như ai cũng có thể thành công. Bạn chỉ cần đi chợ, chọn mua củ gừng mẩy, nhiều đốt, nhiều mắt, cầm chắc tay. Củ càng "mẩy", càng dễ lên mầm khỏe và đẹp.

Theo những đã trải nghiệm, có ba cách trồng gừng phổ biến và dễ thực hiện nhất: trồng trong đất, trồng thủy sinh và trồng bằng sỏi.

Với phương pháp trồng trong đất, gừng sau khi được ngâm nước qua một đêm sẽ được dâm trực tiếp vào đất tơi xốp. Đây là cách được đánh giá cho tốc độ nảy mầm nhanh nhất, chỉ sau 7-10 ngày có thể thấy mầm nhú, thậm chí có cây đã ra lá. Người trồng chỉ cần tưới nước đều đặn mỗi ngày, cây sẽ phát triển khỏe mạnh, củ mập và chắc.

Cách thứ hai là trồng thủy sinh, phù hợp với những ai yêu thích không gian xanh trong nhà. Người trồng chỉ cần chọn bình hoặc bát tô sao cho củ gừng chạm được vào mặt nước để cây hút ẩm và sinh trưởng. Tuy nhiên, phương pháp này cho tốc độ phát triển chậm hơn và củ không mẩy bằng trồng đất, nhưng hình thức lại bắt mắt và sạch sẽ. Để cây phát triển tốt, cần thay nước 2 - 3 ngày/lần và phun ẩm cho củ.

Cuối cùng là phương pháp trồng sỏi, vừa đơn giản vừa độc đáo. Củ gừng được xếp vào chậu, phủ một lớp sỏi lên trên, sau đó đổ nước ngập sấp sỉ mặt sỏi để giữ ẩm nuôi cây. Cách này giúp cây sinh trưởng ổn định, thích hợp đặt trong nhà hoặc nơi có ánh sáng nhẹ.