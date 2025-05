Loạn giá sầu riêng, nơi bán vài chục nghìn nơi hàng trăm nghìn đồng/kg

Từ đầu tháng 5, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại nhiều tuyến phố, siêu thị, chợ dân sinh và 'chợ mạng', sầu riêng bắt đầu được bày bán rầm rộ. Điều đặc biệt là sầu riêng ở mỗi nơi lại có một giá bán khác nhau, có chỗ chỉ treo biển vài chục nghìn đồng/kg còn nhiều cửa hàng lại rao bán hơn 100.000 đồng/kg. Việc loạn giá sầu như vậy khiến người tiêu dùng không khỏi thắc mắc đâu mới là hàng đảm bảo?

Theo các tiểu thương, thời điểm hiện tại sầu riêng đang bắt đầu vào mùa, phổ biến nhất là sâu Ri 6, giá bán loại quả này đang dao động từ 60.000 – 120.000 đồng/kg, còn sầu Thái giá bán cao hơn, khoảng 95.000 – 150.000 đồng/kg (tùy chất lượng và khu vực).

Chị Thu Uyên (chủ một cửa hàng hoa quả tại Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Sầu riêng là một trong những loại quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và giá mặt hàng này tương đối cao. Sầu riêng nếu bán ở các tỉnh phía Nam hay Tây Nguyên sẽ rẻ hơn khi ra đến các tỉnh ngoài Bắc vì phải chịu các chi phí vận chuyển, dịch vụ…

Có hai loại sầu phổ biến được bán trên thị trường đó là sầu Ri 6 và sầu Thái, tùy vào từng thời điểm, chất lượng giá các loại sầu sẽ khác nhau. Trên thị trường có nhiều người bán sầu, nhưng để mua được sầu ngon, đảm bảo chất lượng, khách hàng nên tìm địa chỉ uy tín, không nên ham hàng giá rẻ, sầu vừa không ngon, sượng, có thể là hàng ngâm thuốc, không xuất khẩu được nên bị trả lại".

Theo các tiểu thương, để chọn được sầu riêng ngon, người mua cần chọn những trái có gai nở to, cứng, ngắn, phân bố thưa thớt.

Trong quý I/2025, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sụt giảm mạnh cả về sản lượng và kim ngạch do thị trường chủ lực Trung Quốc siết chặt kiểm soát chất lượng. Điều này không chỉ khiến ngành trái cây lo lắng mà còn đẩy nông dân miền Tây vào tình cảnh lao đao khi giá sầu riêng rớt sâu, tiêu thụ chậm ngay tại thị trường nội địa.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2025, Việt Nam xuất khẩu 12.150 tấn sầu riêng, thu về 45,4 triệu USD. Dù tăng gấp đôi so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng vẫn giảm 32% và kim ngạch giảm tới 43,5%.

Tính chung quý I, xuất khẩu sầu riêng chỉ đạt 26.860 tấn, tương đương 98,2 triệu USD – giảm 52,7% về lượng và 61,1% về trị giá so với quý I/2024. Điều này khiến sầu riêng tụt xuống vị trí thứ ba trong nhóm trái cây xuất khẩu chủ lực, sau chuối và thanh long.

Giá xuất khẩu bình quân cũng giảm đáng kể, chỉ đạt 3.655 USD/tấn trong quý I, giảm 17,8% so với cùng kỳ. Riêng tháng 3, giá còn 3.741 USD/tấn, tiếp tục giảm nhẹ so với tháng trước và giảm 17% so với tháng 3/2024.

Nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt giảm là do xuất khẩu sang Trung Quốc – thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Việt Nam – đã giảm tới 78,3%, chỉ đạt 49,5 triệu USD trong quý I. Thị phần của Trung Quốc trong tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam cũng lao dốc từ 90,3% xuống còn 50,5%.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), không chỉ Việt Nam mà cả Thái Lan cũng ghi nhận mức giảm mạnh khi phía Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng khắt khe hơn.