Phát hiện 'hành động lạ', khách nhanh trí báo cảnh sát, cứu nguy cho chủ quán

Cách đây không lâu, một người đàn ông tên Hà ở Tuân Nghĩa, Quý Châu (Trung Quốc) ghé tới một quán ăn nhỏ dùng bữa. Sau khi gọi món, vị khách thấy có điều bất thường ở chủ quán, theo Sina.

Anh Hà quan sát thấy, trong quá trình chuẩn bị đồ ăn, chủ quán liên tục dùng điện thoại trò chuyện, nghe theo hướng dẫn nào đó từ đầu dây bên kia. Bà chủ này không ngừng làm theo từng bước mà đối phương yêu cầu qua điện thoại. Càng nghe, anh Hà càng cảm thấy không ổn. Anh nghĩ có thể chủ quán đang rơi vào bẫy lừa đảo qua điện thoại.

"Đối phương liên tục chỉ đạo bà ấy gửi cái này, làm cái kia", anh kể.

Anh lập tức hỏi chủ quán về người đang hướng dẫn bà là ai. Chủ quán cho biết: "Người gọi tự nhận là nhân viên nền tảng Douyin (mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc). Họ hỏi tôi có phải đã mở gói hội viên không, nhưng tôi nói là chưa. Họ bảo có thể tôi lỡ bấm nhầm nút đăng ký, và tôi sắp bị trừ tiền, mỗi tháng 800 NDT (khoảng 3 triệu đồng). Sau đó họ bắt đầu hướng dẫn tôi thao tác hủy đăng ký".

Vị khách nhanh trí phát hiện cuộc gọi bất thường của chủ quán. Ảnh: Sina

Anh Hà nghe xong liền gọi điện báo cơ quan chức năng qua tổng đài 110. Sau khi nắm được sự việc, tổng đài viên nhanh chóng đưa ra nhận định và hướng dẫn chuyên nghiệp. Những lời cảnh báo của cảnh sát khiến chủ quán lập tức tỉnh táo, kịp thời dừng thao tác chuyển tiền, tránh được thiệt hại tài sản.

Tổng đài viên 110 - công an quận Hồng Hoa Cương, thành phố Tuân Nghĩa, cho biết: "Tôi nói với bà ấy đây là lừa đảo. Nếu bà làm theo hướng dẫn, điện thoại của bà có thể sẽ bị đối tượng điều khiển, rồi tiền trong tài khoản sẽ bị rút mất".

Chủ quán vẫn còn run rẩy khi nhớ lại sự việc. Bà vô cùng biết ơn sự hỗ trợ kịp thời và trách nhiệm của vị khách họ Hà.

"Tôi thật sự rất biết ơn anh ấy, may mà anh ấy có mặt kịp thời. Nếu cứ làm theo lời kẻ lừa đảo, có khi tiền tiết kiệm cả đời của tôi bị vét sạch", bà xúc động.

Ngay sau đó, cảnh sát khu vực đã có mặt tại hiện trường và dùng chính vụ việc này để nhắc nhở người dân xung quanh cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo.

"Nếu nhận cuộc gọi từ số lạ, hoặc nhận được đường link lạ, người dân tuyệt đối không bấm vào. Đặc biệt người dân cần chú ý với những người tự xưng là chăm sóc khách hàng chính thức, hoặc yêu cầu tải phần mềm gì đó về máy", vị cảnh sát thông báo.