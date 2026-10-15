Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít xăng, dầu so với giá điều hành

Mức giá bán lẻ của Petrolimex thấp hơn so với mức giá điều hành 300 đồng/lít xăng, dầu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) cho biết, Petrolimex chủ động quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành.

Quyết định được Petrolimex áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10/2026 tính từ thời điểm có hiệu lực của kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/10/2026. Mức giảm này tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu.

Quyết định của Petrolimex nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp; đồng thời hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), việc doanh nghiệp chủ động giảm giá bán thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh xăng dầu là đầu vào quan trọng của nhiều ngành, lĩnh vực, từ vận tải, logistics đến sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Đồng thời, góp phần giảm chi phí đầu vào và giảm bớt áp lực chi tiêu nhiên liệu cho người dân. Đây là nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng thị trường, góp phần duy trì ổn định nguồn cung xăng dầu.

Để tìm cây xăng của Petrolimex với giá rẻ hơn so với giá điều hành, người dân sử dụng app “Quanh tôi” của Bộ Công Thương để tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu giá bán và lựa chọn địa điểm gần nhất. Ứng dụng cung cấp thông tin về địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, các loại nhiên liệu và giá bán.

Người dùng có thể so sánh giá, tìm kiếm điểm bán có mức giá thấp hơn và lựa chọn địa điểm phù hợp.

“Quanh tôi” còn hỗ trợ người dùng gửi phản ánh về hoạt động kinh doanh xăng dầu, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi chi phí nhiên liệu. Ứng dụng hiện có trên App Store và Google Play.