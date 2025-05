Nóng nhất trong ngày: Giá vàng rơi tự do; Dịch vụ bất ngờ "hốt bạc" trong ngày diễu binh

Giá vàng hôm nay 1/5: Giá vàng biến động dữ dội, lao dốc mạnh

Ngày 1/5/2025, giá vàng thế giới ghi nhận biến động mạnh. Dù có thời điểm phục hồi nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan, giá vàng sau đó giảm sâu. Theo Kitco News, tại thời điểm 07h40 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 3.246 USD/ounce, giảm 41,3 USD so với phiên trước, tương ứng giảm 1,26%. Quy đổi theo tỷ giá USD/VND hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 102,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày giao dịch ở mức 119,3-121,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh từ đầu năm là nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm. Bên cạnh đó, dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản rủi ro cao hơn khi một số thị trường ổn định trở lại. Sự sụt giảm mạnh của giá dầu thô (giao dịch quanh 58,50 USD/thùng) và thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm cũng tạo áp lực tiêu cực lên vàng và bạc.

Ngoài hàng quán, bãi giữ xe, một dịch vụ bất ngờ “hốt bạc” trong ngày diễu binh, diễu hành

Trong dịp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) tại TP HCM, dịch vụ xe ôm bất ngờ trở thành “cứu tinh” và “hốt bạc” khi lượng người đổ về trung tâm quá đông.

Từ chiều 29/4, khu vực Bến Bạch Đằng đã chật kín người dân, du khách chờ xem sự kiện, khiến bãi giữ xe, hàng quán, khách sạn quá tải. Do nhiều tuyến đường bị hạn chế, người dân phải gửi xe xa và đi bộ, tạo cơ hội cho xe ôm truyền thống lẫn công nghệ phát triển mạnh.

Tài xế như ông Hoàng Thanh (đường Võ Văn Tần) chở hơn 10 lượt khách từ khuya đến sáng, thu 50.000-60.000 đồng/lượt, trong khi ông Trần Vinh (đường Cách Mạng Tháng Tám) cũng chạy không ngơi tay. Dù giá cao hơn ngày thường, người dân vẫn vui vẻ chi trả, thậm chí “bo” thêm vì hài lòng.

Nhiều người như ông Trương Thanh Thảo (Gò Vấp) hay bà Thu Hoài (Bình Dương) sẵn sàng trả phí cao để được xe ôm chở đến các điểm thuận lợi, hòa mình vào không khí lễ hội và chiêm ngưỡng trực thăng, tiêm kích. Dịch vụ xe ôm không chỉ giúp người dân tiện lợi mà còn mang lại thu nhập lớn cho tài xế trong dịp lễ đặc biệt này.

Vải Tây Nguyên đầu mùa giá cao đến khó tin

Vải Tây Nguyên đầu mùa đang gây sốt tại TP HCM với giá cao ngất ngưởng, từ 150.000-200.000 đồng/kg tại các cửa hàng trái cây cao cấp, thậm chí vượt cả sầu riêng Musangking.

Do là hàng hiếm, vải u hồng và vải chín sớm chưa xuất hiện ở các chợ “nhà giàu” như Tân Định. Nguồn cung khan hiếm khiến người tiêu dùng như chị Võ Thị Thu (TP Thủ Đức) phải nhanh tay mua dù giá đắt, bởi lo ngại hết hàng như mùa trước. Vải đầu mùa có vị hơi chua nhưng vẫn giữ hương vị đặc trưng.

Vải Tây Nguyên có giá đắt đỏ

Bà Trần Ngọc Châu, chủ vựa trái cây Tâm Ngọc (quận 8), cho biết vải chín sớm từ Đắk Lắk chỉ mới có khoảng một tuần, mỗi ngày bà gom được 100 kg để bán sỉ. Giá thu mua tại vườn đã lên tới 80.000 đồng/kg, nhưng một số thương lái gom cả quả chưa chín để bán. Bà Châu yêu cầu nhà vườn đảm bảo chất lượng, hái quả chín để giữ uy tín. Để chuẩn bị cho một sự kiện lớn, bà tạm ngưng thu hoạch vài ngày để có lô vải chín đỏ, chất lượng tốt hơn.

Hiện vải Tây Nguyên rất hút hàng, nhưng giá cả trên mạng xã hội dao động bất thường, từ 30.000-75.000 đồng/kg, kèm cảnh báo lừa đảo khi rao giá rẻ và yêu cầu đặt cọc. So với vải thiều miền Bắc, vải Tây Nguyên kém hơn về chất lượng nhưng chín sớm hơn hai tháng, chi phí vận chuyển thấp, giúp quả tươi hơn khi đến tay người tiêu dùng TP HCM. Dự kiến, giá vải sẽ còn cao đến khi vào vụ rộ sau hơn một tháng nữa.

Cây mọc “virus” giá gần nửa triệu/kg, ở Việt Nam mọc hoang um tùm

Cây câu đằng, hay còn gọi là câu đằng lá mỏ, mọc hoang dại ở vùng thượng du Cao Bằng, Lào Cai, đang trở thành “mỏ vàng” nhờ hình dáng hoa độc đáo giống virus và giá trị kinh tế cao. Hoa câu đằng mọc thành chùm hình cầu màu vàng cam, nhụy vươn ra, tạo vẻ ngoài “độc nhất vô nhị”. Ở Việt Nam, cây thường bị xem là vô giá trị, nhưng ở nước ngoài, đặc biệt tại Trung Quốc, nó được săn lùng làm cây cảnh và dược liệu.

Làm cây cảnh, câu đằng tạo cảnh quan đẹp, bóng mát, giúp môi trường sống dễ chịu. Về dược liệu, theo y học cổ truyền, cây có vị ngọt, tính hàn, vào kinh can và tâm bào, giúp thanh nhiệt, trị cao huyết áp, chống co giật, an thần, chữa hoa mắt và trẻ khóc đêm. Một số vùng ở Việt Nam còn dùng cây làm chất chát để ăn trầu.

Tại Trung Quốc, giá câu đằng tăng vọt từ dưới 2 NDT/kg trước 2010 lên 130 NDT/kg (hơn 452.000 đồng/kg) nhờ nhu cầu lớn. Ở Việt Nam, câu đằng khô có giá 99.000-180.000 đồng/kg tùy chất lượng. Dù đã được trồng ở Trung Quốc với công nghệ hiện đại, cây có năng suất thấp và chưa được trồng tại Việt Nam, chủ yếu khai thác từ tự nhiên.

Sự độc đáo và công dụng đa dạng khiến câu đằng trở thành loại cây có tiềm năng kinh tế lớn. Tuy nhiên, việc khai thác cần bền vững để tránh cạn kiệt nguồn tài nguyên tự nhiên này.

Chàng trai 9x “biến” đất thành sản phẩm độc nhất vô nhị, bán giá hàng triệu đồng

Nguyễn Hải Âu (SN 1993, quận Phú Nhuận, TP HCM), từ một nhân viên thiết kế nội thất, đã từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê nặn đất sét, tạo ra những tác phẩm độc đáo giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Từ nhỏ, Âu đã mê đất nặn, các chương trình về động vật và khoa học viễn tưởng, thường dành tiền tiêu vặt mua đất sét và học hỏi từ các nghệ nhân qua video nước ngoài. Anh tò mò muốn tái hiện các sinh vật thần thoại ngoài đời thực.

Kết hợp đất sét với đá, gỗ, Âu tạo nên các bức tượng sống động về nhân vật huyền thoại, thần thoại. Quy trình sáng tạo đòi hỏi sự tỉ mỉ: nghiên cứu, phác thảo, chọn nguyên liệu (đất polymer, đất Thái, đất sáp dầu, keo AB), tạo khung, định hình, làm chi tiết và hoàn thiện bằng tô màu. Tùy tác phẩm, thời gian thực hiện kéo dài từ vài giờ đến cả năm. Các sản phẩm được yêu thích, bán với giá 1,5 triệu đến hàng chục triệu đồng; tác phẩm đắt nhất đạt 120 triệu đồng.

Âu xem mỗi tác phẩm là tinh hoa sáng tạo, chứa đựng tâm huyết, kỹ thuật và cảm xúc, không chỉ là món đồ thủ công. Công việc này không chỉ mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng mà còn thỏa mãn đam mê, giúp anh xây dựng không gian sáng tạo và hướng dẫn những người cùng sở thích. Quyết định nghỉ việc để nặn đất sét đã mở ra con đường vừa phát triển bản thân vừa tạo giá trị kinh tế từ sự độc đáo và sáng tạo.