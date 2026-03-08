Những bó hoa gây 'sốt’ dịp 8/3

Ngày 8/3, tại quầy rau củ của một hệ thống siêu thị, nhiều khách hàng không khỏi ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy nơi đây tràn ngập hoa từ rau củ. Những bó hoa xà lách có giá chỉ 79.000 đồng, vừa đưa lên kệ ngay lập tức đã cháy hàng.

Cầm “bó hoa” rau củ hay chiếc bánh làm từ sushi, cá hồi xếp trái tim..., chị Minh Hà (28 tuổi) tấm tắc về độ cute (dễ thương) của món quà vừa được chồng tặng ngay tại siêu thị.

Hoa từ thức ăn là những quà tặng "không đụng hàng" được siêu thị tung ra đúng dịp 8/3

Cận cảnh những bó hoa, giỏ hoa toàn trái cây, rau củ được trang trí bắt mắt khiến khách hàng khó có thể bỏ qua nếu muốn chọn một món quà “không đụng hàng” tặng chị em phụ nữ dịp 8/3.

Tại hệ thống Bách Hóa Xanh có chương trình "Tháng 3 tặng quà chị đẹp" với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tại một số siêu thị triển khai chương trình sáng tạo quà tặng 8/3 độc đáo từ rau củ, trái cây tươi khiến khách hàng thích thú. Những bó hoa này được tính theo giá rau củ bình thường.

Một món quà độc lạ, “hai trong một”. "Bó hoa này tôi có thể cắm vào bình để ngắm nghía, lại vừa có thể ăn” – một nữ khách hàng vui vẻ nói.

Giỏ quà từ rau củ, trái cây được trang trí đẹp mắt, trở thành món quà tặng nhiều ý nghĩa

Tại hệ thống siêu thị Co.opMart, khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 1 triệu đồng được tặng một chiếc gối xinh xắn hình bông hoa. Đơn vị này cho biết triển khai chương trình tri ân với 7.500 phần quà dành tặng khách hàng nữ, cùng loạt ưu đãi giảm giá đến 50% trên nhiều ngành hàng.

Theo đại diện Co.opMart, sau giai đoạn mua sắm cao điểm dịp Tết, thị trường đang dần trở lại nhịp tiêu dùng thận trọng hơn. Trong bối cảnh đó, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 được xem là điểm nhấn kích cầu hiệu quả, đặc biệt ở nhóm quà tặng và sản phẩm chăm sóc cá nhân.