Nhãn sầu riêng giá hơn 2 triệu đồng một kg ở TP HCM

Có lớp vỏ màu tím dày và cứng hơn các giống nhãn thông thường, phần cơm màu vàng trong, dẻo, nhãn sầu riêng gây tò mò cho nhiều khách tham quan tại Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" 2026 ở TP HCM.

Theo bà Trần Thị Ngọc Châu, chủ cơ sở Trái Vườn Tâm Ngọc, đây là giống nhãn được một người quen nhập cây giống từ Thái Lan về trồng thử nghiệm tại Bến Tre. Do cây mới được đưa vào canh tác nên sản lượng thu hoạch còn rất hạn chế.

"Đợt này, tôi chỉ có khoảng 20 kg để chia cho hai điểm trưng bày. Chủ yếu mang đến để khách tham quan trải nghiệm vì trên thị trường gần như chưa có", bà Châu nói.

Theo bà, mức giá hơn 2 triệu đồng một kg chủ yếu do chi phí nhập giống ban đầu cao và nguồn cung hạn chế khi cây vẫn trong giai đoạn trồng thử nghiệm tại Việt Nam.

Nhãn sầu riêng được bán tại Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" 2026 ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Khác với các giống nhãn phổ biến trên thị trường, nhãn sầu riêng có lớp vỏ dày, cứng giúp bảo quản được lâu hơn. Loại quả này vẫn giữ vị ngọt đặc trưng của nhãn nhưng có hương thơm khác biệt, thoang thoảng mùi sầu riêng. Hương vị sầu riêng không quá đậm mà chỉ xuất hiện nhẹ ở hậu vị. Theo bà Châu, chính sự khác biệt về hình thức và hương vị khiến nhiều khách tham quan tìm đến gian hàng để hỏi mua, đặt trước ngay trong ngày đầu mở bán.

Bên cạnh nhãn sầu riêng, nhiều loại trái cây độc lạ khác cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng.

Tại lễ hội, xoài chuối - giống xoài có hình dáng giống quả chuối, được trồng tại Nha Trang và lần đầu được giới thiệu tới khách tham quan. Loại quả này có vị chua ngọt, hơi bột và được bán với giá khoảng 40.000 đồng một kg.

Một sản phẩm khác thu hút sự tò mò của khách tham quan là quả trầu bà Nam Mỹ trồng tại Đà Lạt. Mỗi quả nặng khoảng 250 gram, giá bán 300.000 đồng. Theo người bán, khi chín, các mắt trên quả sẽ tự tách ra để lộ phần thịt bên trong và có thể ăn tương tự mãng cầu.

Trầu bà trồng tại Đà Lạt nặng 250-300 gram có giá 250.000 đồng mỗi quả. Ảnh: Thi Hà

Theo các tiểu thương, điểm chung của những loại trái cây độc lạ là sản lượng thấp do mới được một số nhà vườn tại miền Tây và Đà Lạt đưa vào trồng thử nghiệm. Trong khi đó, nhu cầu trải nghiệm của người tiêu dùng ngày càng tăng, đặc biệt với các sản phẩm lần đầu xuất hiện trên thị trường.

Trong khi một số loại trái cây độc lạ được bán với giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi kg, nhiều đặc sản vùng miền tại sự kiện lại có giá khá mềm. Bơ sáp được bán khoảng 25.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 30% so với giá tại các cửa hàng và chợ truyền thống. Chôm chôm, măng cụt có giá dao động 20.000-60.000 đồng một kg, trong khi sầu riêng Ri6 được bán với giá khoảng 50.000 đồng một kg.

Các tiểu thương cho biết đây là một trong những năm trái cây đặc sản có giá hấp dẫn nhất nhờ nguồn cung dồi dào, nhiều nhà vườn và hợp tác xã tham gia bán trực tiếp nên giảm được chi phí trung gian.

Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 19/6, quy tụ hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và cơ sở sản xuất đến từ TP HCM cùng nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Trong đó, khu vực trái cây có khoảng 80 gian hàng giới thiệu các loại trái cây tươi theo mùa, sản phẩm chế biến từ trái cây và đặc sản vùng miền.