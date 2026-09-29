Nhãn bắp cải từ 200.000 đồng một kg còn vài chục nghìn

Nhãn bắp cải nguồn gốc từ Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Các chùm quả thường xếp ken thành từng lớp quanh cuống, tạo hình giống bắp cải; cùi dày, giòn, ráo và vị ngọt thanh nên từng được xem là đặc sản.

5 năm trước, chị Oanh ở phường Gia Định (TP HCM) thường tiếc tiền mỗi khi mua vì giá loại này cao gấp 2-4 lần nhãn thường. Hai năm gần đây, chị không còn phải cân nhắc nhiều khi giá đã về ngang mặt bằng chung.

"Tuần vừa rồi, tôi mua một kg chỉ 50.000 đồng, bằng giá nhãn Bắc cơm dày", chị nói.

Khảo sát thị trường cho thấy nhãn bắp cải hiện được bán lẻ 45.000-70.000 đồng một kg, tùy loại, giảm 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp nhất từ trước đến nay.

Giai đoạn 2020-2022, loại này từng phải đặt trước cả tuần mới có thì nay xuất hiện tại chợ, siêu thị và cả trên xe đẩy dọc đường. Bà Hòa, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, cho biết nguồn hàng hiện không còn bó hẹp ở các vườn tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) như trước. Khoảng hai năm trở lại đây, nhãn bắp cải được trồng thêm ở nhiều tỉnh miền Tây.

Nhãn bắp cải được rao bán 60.000 đồng một kg. Ảnh: Nhàn Trần

Ông Thành, một đầu mối nhãn tại Vũng Tàu, cho biết cách đây 5 năm, mỗi ngày ông chỉ gom được khoảng 1-2 tấn nhãn bắp cải. Hai năm gần đây, lượng hàng có lúc lên tới 10 tấn mỗi lần gom. Cuối vụ, sản lượng giảm còn khoảng 1,5 tấn một ngày nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trước.

Theo ông, giá năm nay rẻ nhất từ trước đến nay. Giá sỉ hiện khoảng 51.000-53.000 đồng một kg, còn tại vườn khoảng 45.000-49.000 đồng, chưa gồm vận chuyển. Dù đã nhích lên so với tuần trước, giá vẫn thấp hơn khoảng 10% so với cuối vụ năm ngoái.

Không chỉ nhãn bắp cải, diện tích và sản lượng nhãn nói chung cũng tăng nhanh trong những năm gần đây. Nguồn cung tăng khiến thị trường dư hàng, kéo giá các loại nhãn đồng loạt đi xuống.

Theo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, cả nước hiện có khoảng 80.000 ha nhãn, sản lượng khoảng 600.000 tấn mỗi năm. Các giống đặc sản như nhãn xuồng cơm vàng, nhãn bắp cải cũng mở rộng diện tích, dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ.

Dù nguồn hàng lớn, đầu ra xuất khẩu của nhãn vẫn hạn chế. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu tại TP HCM, phần lớn nhãn xuất khẩu hiện là giống Ido, trong khi nhãn bắp cải, mới được đưa ra thị trường nước ngoài gần đây nên sản lượng còn ít. Số liệu Hải quan cho thấy 7 tháng đầu năm, xuất khẩu nhãn chỉ chiếm gần 0,6% kim ngạch xuất khẩu trái cây của toàn ngành rau quả.