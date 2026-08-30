Người Việt dẫn đầu về tần suất ăn mỳ

Theo Hiệp hội mỳ ăn liền Thế giới (WINA), nhu cầu mỳ ăn liền tại Việt Nam tăng 1,2% trong năm 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng sau giai đoạn giảm trong 2022 và 2023.

Với hơn 8,2 tỷ khẩu phần, Việt Nam đứng sau Trung Quốc và Hong Kong với 43,3 tỷ khẩu phần, Indonesia 14,5 tỷ và Ấn Độ 9,6 tỷ. Tuy nhiên, nếu tính bình quân đầu người, Việt Nam dẫn đầu thế giới với 81 khẩu phần mỗi người một năm. Theo đó, trung bình cứ 4-5 ngày, người Việt lại sử dụng một bữa mỳ ăn liền.

Năm 2021, người Việt tiêu thụ gần 8,6 tỷ khẩu phần, sau đó giảm còn gần 8,5 tỷ phần năm 2022 và 8,1 tỷ năm 2023. Năm 2024, nhu cầu mới tăng trở lại lên 8,1 tỷ khẩu phần. Điều này cho thấy lượng mỳ tiêu thụ đang phục hồi sau giai đoạn suy giảm, thay vì tăng liên tục theo thời gian.

Cứ vài ngày người Việt lại ăn một tô mỳ. Ảnh: Thi Hà

Sự cạnh tranh này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn về giá và định dạng sản phẩm. Mỳ bình dân vẫn giữ vai trò lớn nhờ mức giá thấp, trong khi các dòng trung và cao cấp mở rộng bằng mỳ ly, mỳ tô, sản phẩm không chiên hoặc bổ sung thành phần, với giá có thể cao hơn nhiều lần.

Trên toàn cầu, nhu cầu mỳ ăn liền năm 2025 đạt 124,21 tỷ khẩu phần, tăng 0,7% so với năm trước. Châu Á tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung, trong khi châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận nhu cầu giảm.