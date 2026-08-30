Người Việt dẫn đầu về tần suất ăn mỳ
Năm 2025, trung bình cứ 4-5 ngày, người Việt lại tiêu thụ một khẩu phần mỳ ăn liền - mức tần suất cao nhất thế giới.
Theo Hiệp hội mỳ ăn liền Thế giới (WINA), nhu cầu mỳ ăn liền tại Việt Nam tăng 1,2% trong năm 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng sau giai đoạn giảm trong 2022 và 2023.
Với hơn 8,2 tỷ khẩu phần, Việt Nam đứng sau Trung Quốc và Hong Kong với 43,3 tỷ khẩu phần, Indonesia 14,5 tỷ và Ấn Độ 9,6 tỷ. Tuy nhiên, nếu tính bình quân đầu người, Việt Nam dẫn đầu thế giới với 81 khẩu phần mỗi người một năm. Theo đó, trung bình cứ 4-5 ngày, người Việt lại sử dụng một bữa mỳ ăn liền.
Năm 2021, người Việt tiêu thụ gần 8,6 tỷ khẩu phần, sau đó giảm còn gần 8,5 tỷ phần năm 2022 và 8,1 tỷ năm 2023. Năm 2024, nhu cầu mới tăng trở lại lên 8,1 tỷ khẩu phần. Điều này cho thấy lượng mỳ tiêu thụ đang phục hồi sau giai đoạn suy giảm, thay vì tăng liên tục theo thời gian.Trong thị trường hơn 8 tỷ khẩu phần, cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng đang phân hóa rõ hơn. Theo Euromonitor, năm 2024 Acecook dẫn đầu thị trường mỳ ăn liền Việt Nam với 34,3% thị phần tính theo giá trị bán lẻ, tiếp đến là Masan Consumer 23,1%, Uniben 7,6% và Asia Foods 6,1%. Sang năm 2025, Acecook vẫn giữ vị trí dẫn đầu, trong khi Masan Consumer đứng thứ hai và tiếp tục giành thêm thị phần từ đối thủ..
Cứ vài ngày người Việt lại ăn một tô mỳ. Ảnh: Thi Hà
Sự cạnh tranh này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn về giá và định dạng sản phẩm. Mỳ bình dân vẫn giữ vai trò lớn nhờ mức giá thấp, trong khi các dòng trung và cao cấp mở rộng bằng mỳ ly, mỳ tô, sản phẩm không chiên hoặc bổ sung thành phần, với giá có thể cao hơn nhiều lần.
Trên toàn cầu, nhu cầu mỳ ăn liền năm 2025 đạt 124,21 tỷ khẩu phần, tăng 0,7% so với năm trước. Châu Á tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung, trong khi châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận nhu cầu giảm.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/08/2026 15:00 PM (GMT+7)