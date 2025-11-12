Ngủ gật trên xe buýt, cụ ông suýt mất bọc tiền hơn 10 tỷ đồng

Vị khách đặc biệt và bọc tiền “hú hồn” trên xe buýt

Ông Zhu, 70 tuổi, đến từ Thượng Hải (Trung Quốc) vừa trải qua một phen “hú hồn” khi suýt làm mất bọc tiền giá trị khi đi xe buýt.

Cụ thể, vào giữa tháng 9 vừa qua, ông đã mang theo một bọc tiền mặt trị giá hơn 52.000 NDT (188 triệu đồng) và một tấm chi phiếu trị giá 2,8 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng). Số tiền này dùng để trả trước cho căn nhà mà ông sắp mua.

Ảnh: Xinwen Fang

Không ngờ khi lên trên xe buýt, ông đã ngủ gật và lúc xuống xe thì quên luôn bọc tiền. Cụ thể, theo camera hành trình trên xe buýt ghi lại, vào lúc khoảng 6 giờ sáng, ông Zhu đi xe buýt và mang theo một túi vải đựng tiền và giấy tờ. Sau khi lên xe, ông buộc túi vào phần tay dựa trước ghế ngồi và ngủ thiếp đi. Lúc xuống xe và nhớ ra bọc tiền, ông Zhu đã vô cùng lo lắng.

Nhớ lại sự việc, ông Zhu cho biết ông ngủ quên và bị quá hai trạm, lúc xuống xe vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Trong đầu ông lúc đó chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đến nhà em gái để bàn việc nhà cửa.

Ảnh: Xinwen Fang

Khi ông phát hiện ra quên lấy túi, chuyến xe buýt số 174 mà ông ngồi đã đến bến. Tài xế, ông Lu Lai Ming đã phát hiện ra chiếc túi khi thực hiện quy trình kiểm xe. Ông cùng nhân viên trên xe đã mở túi và đếm từng món đồ. Họ đã phát hiện ra tiền mặt, một tấm chi phiếu, một căn cước công dân và một cuốn sổ hộ khẩu.

Ảnh: Xinwen Fang

Ông Zhu xuống xe buýt tại điểm cuối tuyến 981, ông đã lập tức nhờ nhân viên bến xe giúp đỡ và may mắn đã kết nối được với xe buýt số 174. Chỉ trong vòng một giờ, món đồ bị mất đã được trả lại cho chủ nhân.