Chiếc xe tiền tỷ “không thể đánh cắp” bị mất trộm sau chưa đầy… 3 ngày

John, một người đàn ông 45 tuổi đến từ Warwickshire, Vương quốc Anh, đã mua một chiếc Range Rover 2024 SV Edition One trị giá 183.000 bảng Anh (tương đương khoảng 5,6 tỷ VND) từ một đại lý ở Coventry vào ngày 14/12 năm ngoái. Chiếc SUV phiên bản giới hạn này (chỉ có 550 chiếc được phát hành tại Vương quốc Anh) có bánh xe graphite trị giá 10.000 bảng Anh, nội thất công nghệ cao sang trọng và đủ loại tính năng thú vị, như ghế rung theo tiếng nhạc phát ra bên trong xe.

John biết rằng chiếc xe đã thu hút sự chú ý đặc biệt lớn ở một quốc gia mà số vụ trộm xe hạng sang đang gia tăng trong những năm gần đây, nhưng anh khẳng định đại lý đã nói với anh rằng chiếc xe có bản nâng cấp an ninh mới của Jaguar Land Rover (JLR) khiến nó “không thể bị đánh cắp”. Chưa đầy 60 giờ sau, chiếc xe của John đã bị đánh cắp ngay tại lối đi riêng của nhà mình.

“Tôi cảm thấy an toàn với công nghệ mới này, tôi vừa trả 183.000 bảng Anh cho một chiếc xe do JLR sản xuất và các nhân viên tự tin rằng giờ đây họ đã làm cho những chiếc xe này an toàn và không thể bị đánh cắp”, John nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng anh đã hỏi nhân viên đại lý về việc lắp đặt Ghost Immobiliser, yêu cầu phải nhập mật khẩu để khởi động xe, nhưng được trả lời là không cần thiết vì “không ai lấy chiếc xe này”.

Chưa đầy 60 giờ sau khi lái chiếc Range Over mới của mình về nhà, John thức dậy vì nghe thấy một số cuộc gọi nhỡ từ công ty theo dõi xe, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà mình và thấy lối đi riêng trống trơn. Đoạn phim giám sát cho thấy một chiếc xe thả ba người xuống vào khoảng 1 giờ sáng, hai người trong số họ đi về phía chiếc SUV, trong khi người thứ ba đóng vai trò là người canh gác. Không ai đến gần ngôi nhà của chủ sở hữu để sử dụng máy quét chìa khóa, nhưng bằng cách nào đó, họ đã vào được xe và sau đó chỉ mất 15 phút để khởi động và lái xe đi.

Chủ xe vẫn còn bối rối về cách bọn trộm có thể lấy cắp chiếc Range Rover sang trọng của ông mà không cần đập vỡ cửa sổ nhưng tin rằng việc chiếc xe thả họ xuống và lái đi dễ dàng có nghĩa là chúng tự tin rằng chúng sẽ có thể lấy được thứ chúng muốn.

John đã khiếu nại với Jaguar Range Rover (JGR), tuyên bố rằng "hệ thống an ninh được quảng cáo là hiện đại đã bị lỗi nghiêm trọng", nhưng công ty không chấp nhận. Một người phát ngôn đã nói với báo chí rằng JGR sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại nào về trách nhiệm, vì trộm ô tô là rủi ro mà tất cả chủ xe đều phải đối mặt.