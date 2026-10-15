Vì sao Petrolimex và PVOIL "chơi trội", giảm thêm giá bán lẻ xăng dầu so với Nhà nước công bố?

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Petrolimex giảm thêm 300 đồng/ lít

Theo thông báo phát đi trên trang chủ của Petrolimex, sau 15 giờ ngày 15/10 khi liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, Petrolimex quyết định giảm thêm giá bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành.

Petrolimex giảm thêm 300 đồng/ lít xăng dầu sau khi Nhà nước công bố giá bán lẻ (Ảnh: NT).

Quyết định được Petrolimex áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10/2026 tính từ thời điểm có hiệu lực của kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/10/2026. Mức giảm này tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu.

Quyết định của Petrolimex nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp; đồng thời hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong đó:

- Giá xăng E5 RON92 bán ra tại vùng 1 là hơn 26.670 đồng, vùng 2 là 27.200 đồng/ lít;

- Giá xăng E10 RON95 III bán ra tại vùng 1 là 26.720 đồng, vùng 2 là 27.250 đồng/ lít.

- Giá dầu diesel 0,05S giá bán ra là 28.800 đồng tại vùng 1, vùng 2 là 29.370 đồng/ lít tại vùng 2.

Một "ông lớn" xăng dầu khác là PVOIL cũng niêm yết giá bán lẻ giảm nhẹ so với giá cơ quan điều hành công bố chiều nay.

Trong đó:

- Giá xăng E5 RON92 bán ra ở mức 26.970 đồng/ lít, giá bán thấp hơn 1 đồng so với giá cơ quan điều hành công bố.

- Giá xăng E10RON95 cũng có giá bán 27.020 đồng/ lít, giá bán thấp hơn 9 đồng so với cơ quan Nhà nước công bố.

- Giá dầu Diesel 0,05S giá bán 29.100 đồng/ lít, thấp hơn 6 đồng so với giá cơ quan điều hành công bố.

Trước đó, 15 giờ ngày hôm nay 15/10, giá xăng dầu bán lẻ trong nước được cơ quan điều hành của Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm đồng loạt, trong đó xăng sinh học các loại giảm mạnh từ 700 đồng đến hơn 1.200 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), giá bán lẻ không cao hơn 26.971 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 58 đồng/lít;

- Giá xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 27.029 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S giảm 22 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 29.106 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 22.135 đồng/kg.

Hai ông lớn giảm giá "đón" chính sách

Việc hai doanh nghiệp xăng dầu Petrolimex và PVOIL (chiếm khoảng 66%) thị trường xăng dầu niêm yết mức giá thấp hơn giá giá bán của cơ quan Nhà nước đưa ra, là động thái đón đầu của các doanh nghiệp này trước đề xuất của Bộ Công Thương mới đây tại dự thảo Nghị định Kinh doanh xăng dầu đang được trình Chính phủ.

Theo đó, Bộ này đề nghị cơ chế cho doanh nghiệp xăng dầu tự định giá bán lẻ xăng dầu trên cơ sở giá Nhà nước công bố.

Các doanh nghiệp tự tiết giảm chi phí tối ưu để xây dựng cơ chế giá bán lẻ không vượt quá giá cơ sở được Nhà nước công bố, điều này nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, đổi mới quản trị.