Mua pháo lậu từ Gia Lai về Đắk Lắk bán kiếm lời dịp tết

Sáng 21/11, Thượng tá Huỳnh Minh Thịnh, Phó trưởng Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Hà Minh Khương (SN 1977, trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar) về hành vi “Mua bán, vận chuyển pháo nổ”.

Đối tượng Hà Minh Khương tại Cơ quan điều tra.

Khai nhận tại cơ quan Công an, đối tượng Khương cho biết, trước đó, vào ngày 18/11, Khương đến tỉnh Gia Lai mua của 1 người không rõ nhân thân lai lịch 85 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng gần 150kg với số tiền hơn 21 triệu đồng.

Sau đó, Khương dùng xe ô tô tải vận chuyển toàn bộ số pháo nổ này về nhà tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk để cất giấu nhằm mục đích bán lại kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán thì bị phát hiện bắt giữ.

Số pháo hoa do đối tượng Khương mua bán, vận chuyển bị thu giữ.

Theo Thượng tá Huỳnh Minh Thịnh, thời điểm cuối năm các loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển pháo nổ có chiều hướng gia tăng.

“Công an huyện khuyến cáo người dân cần chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không được tàng trữ, mua bán các loại hàng cấm, đặc biệt, các hành vi liên quan đến pháo nổ”, Thượng tá Thịnh khuyến cáo.

