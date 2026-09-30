Mua hàng tại HannahOlala, ai chịu trách nhiệm khi lộ dữ liệu khách hàng?

Mua hàng từ HannahOlala lại bị lộ thông tin cá nhân?

Theo phản ánh gửi cơ quan chức năng và Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), chị D.T.T.H cho biết, ngày 9/9/2026, chị đã đặt mua mỹ phẩm mang thương hiệu THE WHOO và CNP Laboratory tại gian hàng HannahOlala trên TikTok Shop nhưng thông tin đơn hàng của chị bị đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Chị D.T.T.H cho hay, sản phẩm chị mua trong các phiên livestream, HannahOlala giới thiệu hàng hóa được thương hiệu trực tiếp gửi/ship đến khách hàng. Tuy nhiên, khi nhận được hàng thì tại bưu kiện lại có địa chỉ gửi từ địa chỉ kho Eton Phường Phú Thuận (theo chị D.T.T. H tìm hiểu thì đây là kho hàng của Công ty cổ phần thương mại XNK EZS).

Tài khoản Facebook Phạm Hà đã đăng công khai hình ảnh chứa dữ liệu cá nhân và thông tin đơn hàng của chị H trên Facebook. Ảnh nhân vật cung cấp.

Chị H cho biết, HannahOlala quảng cáo hàng hóa được thương hiệu trực tiếp gửi/ship đến khách hàng. Thông tin này khiến người tiêu dùng hiểu rằng hàng hóa sau khi đặt mua sẽ được: Thương hiệu (Brand) trực tiếp kiểm soát, đóng gói, giao cho khách hàng. "Tuy nhiên, đối với đơn hàng của tôi, tôi phát hiện hàng hóa lại được xử lý theo một quy trình khác, có dấu hiệu được HannahOlala tiếp nhận, quản lý tại kho riêng và tự thực hiện việc ship hàng cho khách hàng. Nếu thực tế hàng hóa được đưa về kho của HannahOlala và do HannahOlala quản lý, đóng gói, xuất hàng, thì tại sao người bán lại thông tin với khách hàng rằng brand trực tiếp ship hàng?" - chị H nêu thắc mắc.

Sự mâu thuẫn giữa thông tin được quảng cáo cho người tiêu dùng và quy trình hoàn tất đơn hàng thực tế tạo ra nghi vấn cần được cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thực tế hàng hóa được lưu giữ, tiếp nhận, đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển ở đâu; ai là người quản lý kho và ai có quyền tiếp cận đơn hàng.

Chị H đề nghị xác minh nguồn gốc hàng hóa, chứng từ nhập xuất, việc quản lý tồn kho, quá trình đóng gói, bàn giao và các biện pháp kiểm soát nhằm tránh nhầm lẫn hoặc can thiệp vào hàng hóa.

Chị D.T.T.H cho hay, sản phẩm chị mua trong các phiên livestream, HannahOlala giới thiệu hàng hóa được thương hiệu trực tiếp gửi/ship đến khách hàng. Tuy nhiên, khi nhận được hàng thì tại bưu kiện lại có địa chỉ gửi từ địa chỉ kho Eton Phường Phú Thuận

Chưa dừng lại đó, không hiểu bằng cách nào, sau đó tài khoản Facebook Phạm Hà đã đăng công khai hình ảnh chứa dữ liệu cá nhân và thông tin đơn hàng của chị H trên Facebook và đe dọa chị trên mạng xã hội. Chị H đề nghị cơ quan chức năng: “Xác minh liệu tài khoản đăng tải có liên quan đến kho hoặc hoạt động vận hành của HannahOlala hay không, ai cung cấp dữ liệu, ai cho phép tiếp cận và việc đăng tải là hành vi cá nhân hay có sự chỉ đạo của tổ chức, cá nhân khác. Dữ liệu đơn hàng được lấy từ đâu, ai có quyền truy cập và bằng cách nào thông tin của khách hàng được chuyển ra ngoài hệ thống quản lý đơn hàng”.

Giá bán tại HannahOlala và những nội dung cần được làm rõ

Một nội dung khác trong phản ánh của chị H về giá bán tại gian hàng HannahOlala. Chị H cho rằng, trong các phiên livestream, nhiều sản phẩm được giới thiệu với mức giảm 60%, 66% hoặc 68% so với “giá gốc”, nhưng khi đối chiếu với giá tại các gian hàng chính hãng trên Shopee, giá thanh toán thực tế có trường hợp thấp hơn đáng kể.

Bà Hannah Nguyen đang quảng cáo sản phẩm Kem Dưỡng nhân sâm.

Chẳng hạn, bộ The Whoo Treatment Essence 130ml tại HannahOlala được nêu giá 2,43 triệu đồng, kèm thông tin giảm 68% từ mức 7,61 triệu đồng. Trong khi đó, tại The Whoo Official, giá sau voucher được người mua ghi nhận là 2,1114 triệu đồng, kèm quà tặng có giá trị được nêu khoảng 1,425 triệu đồng.

Với Bichup Ultimate Recovery Youth Serum, giá tại HannahOlala được phản ánh là 3,15 triệu đồng, giảm 66% từ mức 9,14 triệu đồng. Đối chiếu với The Whoo Official và ghi nhận mức 2,1896 triệu đồng sau voucher, kèm quà tặng được nêu trị giá tới 3,97 triệu đồng.

Tương tự, CNP Propolis Rescue Ampule 50ml được phản ánh có giá 792.000 đồng tại HannahOlala, trong khi giá sau voucher tại CNP Laboratory Official được người mua ghi nhận là 450.585 đồng. Một bộ cushion và son dưỡng The Whoo cũng được đưa vào bảng so sánh với mức giá tại HannahOlala 2,34 triệu đồng, trong khi sản phẩm tương tự trên Shopee có giá khoảng 1,1747 triệu đồng sau voucher.

Để có thông tin khách quan phóng viên đã chuyển những nội dung trên đến bà Hannah Nguyen (HannahOlala) đề nghị cung cấp thông tin, chứng từ về nguồn gốc các sản phẩm The Whoo, CNP Laboratory được bán trên các kênh của HannahOlala; đồng thời làm rõ hàng hóa đã qua những khâu và chủ thể nào trước khi đến tay người mua, ai chịu trách nhiệm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Về việc làm lộ thông tin cá nhân khách hàng từ tài khoản Facebook Phạm Hà, phóng viên cũng đề nghị làm rõ thông tin này được lấy từ đâu, ai có quyền truy cập và việc đăng tải có được HannahOlala cho phép hoặc chỉ đạo hay không? Tuy nhiên đến nay, phóng viên chưa nhận được phản hồi từ phía HannahOlala.

Như vậy, việc thông tin đơn hàng và dữ liệu cá nhân của khách hàng khi mua hàng HannahOlala xuất hiện công khai trên mạng xã hội đặt ra câu hỏi về quy trình quản lý, bảo mật và kiểm soát quyền truy cập dữ liệu trong quá trình xử lý đơn hàng. Dữ liệu này được thu thập, lưu trữ và chuyển qua những khâu nào; những cá nhân, đơn vị nào có quyền tiếp cận và trách nhiệm bảo mật được phân định ra sao?

Đây cũng là nội dung cần được HannahOlala và các bên liên quan làm rõ với khách hàng. Việc xác minh người làm lộ thông tin và trách nhiệm bảo mật của các bên sẽ là cơ sở để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.