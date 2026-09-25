Một người Quảng Trị biến 4,5ha vườn cây ăn trái ngon ngọt thành chốn nghỉ dưỡng, thu tiền tỷ/năm, cả làng phục lăn

Đầu tư 6,5 tỷ đồng làm nông nghiệp gắn với du lịch

Giữa vùng quê Phú Hưng, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị một không gian xanh rộng lớn với những vườn cây ăn quả trĩu quả, hoa khoe sắc, lối đi lát đá và quần thể lưu trú sinh thái đang trở thành điểm đến được nhiều người tìm tới.

Chị Hoàng Thị Kim Trâm (thôn Phú Hưng, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) bên vườn bưởi được chăm sóc theo hướng hữu cơ, hướng tới tạo ra nông sản sạch, an toàn. Ảnh: Trung Thuần

Đó là thành quả của chị Hoàng Thị Kim Trâm, người đã dành nhiều năm tìm hướng phát triển mô hình nông nghiệp theo hướng xanh, sạch và gắn với trải nghiệm du lịch.

Trước năm 2020, nhận thấy vùng đất Phú Hưng, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có nhiều tiềm năng về đất đai, cảnh quan và khí hậu nhưng cách sản xuất truyền thống còn hạn chế về giá trị gia tăng, chị Trâm bắt đầu tìm hiểu những mô hình nông nghiệp mới.

Chị Trâm tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân tổ chức, đồng thời dành thời gian tìm hiểu, tham quan những mô hình nông nghiệp trải nghiệm có hiệu quả ở nhiều nơi.

Từ thực tế đó, chị từng bước hình thành ý tưởng xây dựng một mô hình vừa sản xuất nông nghiệp sạch, vừa tạo không gian để du khách trải nghiệm.

“Tôi nghĩ nếu chỉ trồng cây rồi đến mùa thu hoạch bán quả thì giá trị của khu vườn vẫn còn hạn chế. Mình phải tìm cách để vừa làm nông nghiệp sạch, vừa tạo thêm giá trị từ chính cảnh quan và sản phẩm của mình”, chị Trâm chia sẻ.

Năm 2020, chị chính thức bắt tay xây dựng mô hình “Trồng cây ăn quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ gắn liền du lịch sinh thái vườn”.

Từ diện tích thử nghiệm ban đầu 2ha, chị từng bước mở rộng quy mô lên 4,5ha, với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 6,5 tỷ đồng.

Quá trình đầu tư không phải lúc nào cũng thuận lợi. Dịch bệnh, thời tiết thất thường, yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất và áp lực nguồn vốn từng khiến chị không ít lần phải tính toán lại phương án.

Tuy nhiên, với quan điểm làm nông nghiệp phải đi đường dài, chị kiên trì hoàn thiện từng hạng mục, từng bước biến vùng đất vườn đồi thành một không gian nông nghiệp xanh.

Những trái bưởi tại trang trại được chăm sóc theo hướng hữu cơ, ưu tiên phân vi sinh và chế phẩm sinh học, hạn chế sử dụng hóa chất. Ảnh: Trung Thuần

Xác định chất lượng nông sản và sự an toàn của du khách là yếu tố cốt lõi, chị Trâm quy hoạch vườn cây theo hướng sản xuất sạch, lựa chọn các giống cây ăn quả có chất lượng như bưởi, cam.

Trong quá trình chăm sóc, gia đình ưu tiên sử dụng phân vi sinh, các chế phẩm sinh học và biện pháp bảo vệ trái bằng phương pháp sinh học nhằm hạn chế sâu bệnh.

Việc giảm phụ thuộc vào hóa chất không chỉ hướng tới tạo ra những sản phẩm an toàn mà còn giúp bảo vệ đất, nguồn nước và hệ sinh thái trong khu vực.

“Làm nông nghiệp thì tôi xác định phải kiên trì. Cây muốn tốt, đất phải tốt, sản phẩm muốn được khách hàng tin tưởng thì mình phải đặt vấn đề an toàn lên trước”, chị Trâm nói.

Điểm khác biệt của mô hình nằm ở việc không chỉ trồng cây để bán quả.

Chị Trâm đã kết hợp vườn cây với không gian du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm nông thôn theo hướng homestay, farmstay. Du khách tới đây có thể hòa mình vào không gian xanh, tận hưởng không khí trong lành và trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Khuôn viên trang trại của chị Hoàng Thị Kim Trâm được quy hoạch xanh, đẹp, kết hợp vườn cây ăn quả với không gian trải nghiệm, nghỉ dưỡng sinh thái. Ảnh: Trung Thuần

Trong khuôn viên trang trại có cối xay gió, những lối đi lát đá giữa vườn hoa và khu vực cây ăn quả.

Vào mùa thu hoạch, du khách còn có thể trực tiếp tham gia hái và thưởng thức trái cây ngay tại vườn.

Cách làm này giúp nông sản không còn đơn thuần là một sản phẩm bán tại chợ hay qua thương lái.

Mỗi cây ăn quả, khu vườn và không gian sinh thái đều trở thành một phần của sản phẩm du lịch.

Gần 4 tỷ đồng doanh thu mỗi năm

Việc kết hợp sản xuất nông nghiệp với dịch vụ trải nghiệm đã giúp mô hình của chị Trâm tạo ra nguồn thu đáng kể.

Được biết, doanh thu bình quân đạt khoảng 3,956 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh nguồn thu từ cây ăn quả và hoạt động du lịch sinh thái, gia đình còn tận dụng diện tích để nuôi gia cầm theo hình thức thả vườn, vừa đa dạng hóa sản phẩm, vừa góp phần cung ứng nguồn thực phẩm tại chỗ.

Một điểm đáng chú ý là chị Trâm không phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán sản phẩm theo phương thức truyền thống.

Các kênh mạng xã hội, bán hàng trực tuyến và liên kết tiêu thụ được chị chủ động khai thác nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Đây cũng là cách để mô hình xây dựng thương hiệu riêng, từng bước tạo sự kết nối giữa nông sản sạch – không gian sinh thái – trải nghiệm du lịch.

Không chỉ mang lại nguồn thu cho gia đình, mô hình nông nghiệp sinh thái của chị Trâm còn tạo việc làm cho người dân địa phương.

Hiện trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và khoảng 3 lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 7-8 triệu đồng/người/tháng.

Khu vườn lên đèn lung linh vào buổi tối, tạo không gian sinh thái đẹp mắt, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Trung Thuần

Với chị Trâm, hiệu quả của một mô hình kinh tế không chỉ được đo bằng doanh thu hay lợi nhuận mà còn nằm ở khả năng tạo việc làm và lan tỏa cách làm mới cho cộng đồng.

Vì vậy, chị luôn sẵn sàng mở cửa trang trại để hội viên nông dân và người dân trong vùng tới tham quan, học tập kinh nghiệm.

Những kinh nghiệm về chăm sóc cây ăn quả, sản xuất theo hướng hữu cơ, kết hợp nông nghiệp với du lịch được chị chia sẻ cho các hộ dân có nhu cầu. Gia đình cũng hỗ trợ cây giống, con giống để một số hộ xung quanh có thêm điều kiện phát triển sản xuất.

Điều đáng ghi nhận ở mô hình của chị Hoàng Thị Kim Trâm là cách tư duy từ “trồng cây lấy quả” sang “tạo ra một hệ sinh thái nông nghiệp”.

Bên cạnh phát triển kinh tế, chị Trâm còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, đóng góp cho các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ “Vì người nghèo” và các phong trào xây dựng nông thôn mới.