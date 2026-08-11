Lục 6 tấn rác tìm vé số 1,15 triệu USD

Ngày 2/8, người phụ nữ (giấu tên) ở tỉnh Bari, vùng Puglia, mang tấm vé mua cho kỳ quay ngày 31/7 đến cửa hàng để kiểm tra.

Máy quét hiển thị thông báo "không thể thanh toán", đồng nghĩa tấm vé trúng số tiền vượt hạn mức chi trả của cửa hàng. Không biết quy định này, người phụ nữ tưởng vé không trúng thưởng nên để lại cửa hàng rồi về nhà.

Sau đó, một người thân phát hiện dãy số trên tấm vé đã trúng giải 1,15 triệu USD. Cả nhà quay lại cửa hàng nhưng tấm vé đã bị vứt vào thùng rác, còn xe của công ty vệ sinh SANB vừa thu gom. Người phụ nữ liên hệ với ông Roberto Nicola Toscano, Giám đốc SANB, nhờ trợ giúp.

"Chúng tôi lần theo hành trình của tấm vé dù không hy vọng nhiều vì nó đã nằm trên xe chở rác", ông Toscano nói.

Ảnh minh họa: Guardian

SANB xác định đúng chiếc xe đã thu gom rác tại cửa hàng và dừng phương tiện trước khi rác bị đưa vào máy ép. Do rác có thể chứa vật liệu nguy hiểm, công ty không thể mở xe tìm kiếm tại chỗ. Chiếc xe chở khoảng 6 tấn rác được chuyển đến một cơ sở xử lý chuyên dụng ở khu vực Bari để phân loại.

Các công nhân mở từng túi, tìm thấy nhiều vé số và cuống vé hư hỏng. Đến 5h30 ngày 4/8, một công nhân phát hiện tấm vé trúng thưởng còn nguyên vẹn trong chiếc túi bị thủng.

Người phụ nữ nhận lại tấm vé sau cuộc gọi thông báo. Trước khi trao trả, ông Toscano chạm vào vé để cầu may. Ông cùng một số nhân viên sau đó mua vé cào và trúng khoảng 58 USD.

Chiến dịch làm phát sinh chi phí vận chuyển, nhân công và xử lý rác. Do SANB là doanh nghiệp công, người phụ nữ phải ký cam kết thanh toán toàn bộ khoản phát sinh trước khi tìm kiếm. Công ty chưa công bố số tiền cụ thể.