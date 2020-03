Lo sợ Covid-19, giá xăng dầu đổ dốc, tiệm cận mức thấp nhất trong vòng gần 20 năm qua

Chủ Nhật, ngày 22/03/2020 09:23 AM (GMT+7)

Tiếp tục lao dôc và lao dốc, giá xăng dầu vẫn chưa chấm dứt chuỗi ngày đen tối.

Vào ngày 18/3, giá vàng đen đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17-18 năm qua. Giá dầu Brent giảm xuống còn 24,88 USD/thùng và WTI xuống dưới 24 USD/thùng. Sự sụt giảm mạnh này diễn ra liên tiếp trong vài tuần qua, một phần là do virus Corona ảnh hưởng đến nhu cầu hydrocarbon và sự thiếu đồng thuận giữa các thành viên OPEC+ trong cắt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, đã có thời điểm trong tuần, giá dầu thế giới bật tăng mạnh mẽ khi dấy lên những hi vọng về nguồn cung được cắt giảm. Ngày 20/3, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5/2020 đứng ở mức 26,10 USD/thùng, tăng 0,24 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5/2020 đứng ở mức 28,53 USD/thùng, tăng 0,06 USD/thùng trong phiên.

Đà tăng của giá dầu trong phiên hôm nay được cho là do thông tin về tình hình dịch bệnh của Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể. Các ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang có xu hướng giảm mạnh. Thành Đô - nơi nổi tiếng với các điểm du lịch và văn hóa ẩm thực, giờ chỉ còn một chục trường hợp dương tính, không có trường hợp mới nào được phát hiện trong ba tuần qua. Các trường học đang dần mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh.

Đà tăng không được kéo dài, kết thúc tuần, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5/2020 đứng ở mức 23,64 USD/thùng, giảm 2,27 USD/thùng trong phiên. Và nếu so với cùng thời điểm ngày 20/3, giá dầu WTI giao tháng 5/2020 cũng giảm tới 2,46 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5/2020 đứng ở mức 27,41 USD/thùng, giảm 1,06 USD/thùng trong phiên và giảm tới 1,12 USD so với cùng thời điểm ngày 20/3.

Tác động kép từ dịch Covid-19 và cuộc chiến dầu khí có thể đẩy ngành công nghiệp dầu mỏ vốn đang gặp vô vàn khó khăn, thách thức đến bờ khủng hoảng, buộc phải ngừng sản xuất. Theo giới chuyên gia, nếu kịch bản này diễn ra, giá dầu có thể rớt xuống ngưỡng 10 USD/thùng.

Saudi Arabia ngày 19/3 tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì nguồn cung 12,3 triệu thùng/ngày ra thị trường trong vài tháng tới, riêng lượng dầu xuất khẩu tăng lên mức kỉ lục 10 triệu thùng/ngày trong tháng Tư. Chính quyền Saudi Arabia đang xây dựng dự toán ngân sách nhà nước trên cơ sở giá dầu thô dưới 20 USD/thùng.

Trong báo cáo thị trường dầu tháng 3 (MOMR) của mình, OPEC đưa ra nhận định, do sự bùng phát của Covid-19 ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ngành vận chuyển nhiên liệu công nghiệp, tăng trưởng tiêu thụ dầu thô thế giới năm 2020 sẽ giảm hơn 15 lần, từ 920.000 thùng/ngày xuống 60.000 thùng/ngày.

Tại thị trường trong nước, ngày 22/3, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 16.056 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 16.812 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.035 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 11.846 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.501 đồng/kg.

Giá dầu xuống thấp và dịch Covid-19 cũng để lại dấu ấn nặng nề khi tiêu thụ các sản phẩm lọc hóa dầu tại Việt Nam. Hiệu quả khai thác dầu khí giảm mạnh, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khai thác.

Theo các chuyên gia, giá dầu giảm 1 USD/thùng, doanh thu bán dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ giảm tương ứng, khoảng 225.000 USD/ngày.

