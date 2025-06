Chuyện ít biết về quá khứ Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh sản xuất sữa HIUP giả

Hoàng Quang Thịnh và biệt đội sinh viên bán kẹo mút rong

Hoàng Quang Thịnh (quê Quảng Ninh, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân) đặt nền móng xây dựng Z Holding từ năm 2015. Quang Thịnh cùng La Khắc Minh – người cũng vừa bị bắt và 2 người khác thành lập CLB NOW OR NEVER nhằm đào tạo kiến thức, kỹ năng mềm cho sinh viên Việt Nam.

Hoàng Quang Thịnh - "ông trùm" đứng sau đường dây sản xuất sữa HIUP giả.

Trong một video chia sẻ về CLB, Hoàng Quang Thịnh cho hay gia nhập CLB sẽ được kinh doanh thực tế để rèn luyện ý chí.

“Chúng tôi ngoài việc có thể giúp các bạn kiếm từ 1-3 triệu đồng ở thời kỳ sinh viên thì còn giúp các bạn có thêm nhiều kỹ năng khác, đặc biệt là giúp học cách yêu thương người khác nhiều hơn”, Thịnh nói.

Năm 2016, Hoàng Quang Thịnh cùng 3 cộng sự chuyển đổi sang mô hình công ty bằng việc thành lập Công ty cổ phần Quốc tế Zoma Việt Nam, ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm chức năng.

CLB NOW OR NEVER tiếp tục hoạt động dưới sự bảo trợ của Công ty Zoma. Tuy nhiên CLB cũng bị phản ánh về việc tổ chức các khóa học đào tạo nhân viên bán hàng mang hơi hướng đa cấp.

Chị L.H – cựu thành viên CLB NOW OR NEVER cho biết, khóa đào tạo nhân viên bán hàng, lãnh đạo, xây dựng đội nhóm thành công gọi là Start up Camp.

Hoàng Quang Thịnh – người trực tiếp đào tạo xây dựng hình ảnh một doanh nhân trẻ thành đạt: là Fouder – CEO Công ty cổ phần Quốc Tế Zoma, CEO Zoma English, CEO công ty nông nghiệp sạch, sở hữu 2 cửa hàng thời trang ở tuổi 23. Đặc biệt, Thịnh còn đi bộ 12 ngày đêm, vượt qua quãng đường 500km Quảng Bình – Hà Nội để gây quỹ từ thiện cho quán cơm 5.000 đồng.

Nếu muốn bán hàng thực chiến, đầu tiên phải nộp 1.000.000 đồng, gọi là tiền học phí 3 ngày đầu các anh Founder trực tiếp truyền thụ kinh nghiệm kinh doanh được đúc kết nhiều năm.

Sau đó các thành viên được đi bán hàng trực tiếp. Nổi bật nhất là các đội nhóm bán kẹo mút giá 20 nghìn đồng/chiếc tại bờ hồ Hoàn Kiếm.

Sau khi bán xong phải đưa 20% lợi nhuận về CLB để “trích quỹ xây dựng trường học vùng cao”. Nếu lợi nhuận trên 5.000.000 đồng thì phải đóng thêm 4.000.000 đồng nữa.

Có không ít sinh viên không chịu được áp lực đã bỏ cuộc sớm, đành mất trắng số tiền 1 triệu đồng đã đóng vào ban đầu.

Từ tham vọng tỷ đô đến cú trượt dài vào vòng lao lý

Năm 2017, Công ty cổ phần BUTABA ra đời với sự góp vốn của Hoàng Quang Thịnh, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm chức năng.

Năm 2019, Thịnh ra mắt dự án F99 – hệ thống phân phối thực phẩm dựa trên nền tảng công nghệ. F99 hướng đến mục tiêu đưa trái cây từ nông trại đến tay người tiêu dùng, cắt giảm trung gian và hỗ trợ nông dân làm giàu.

Hoàng Quang Thịnh từng đặt nhiều tâm huyết và tham vọng với startup nông nghiệp.

Tháng 10/2020, F99 gây tiếng vang lớn khi công bố gọi vốn thành công từ một quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong các bài phỏng vấn, Hoàng Quang Thịnh luôn thể hiện một khát vọng lớn lao: đưa F99 trở thành "Unicorn" (doanh nghiệp định giá tỷ USD) và quan trọng hơn là giúp đỡ người nông dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Thế nhưng con đường phát triển F99 không dễ dàng.

Cũng trong năm 2020, Hoàng Quang Thịnh thành lập Z Holding – hệ sinh thái mới đây bị cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng từ đây, ông chủ F99 đánh mạnh vào thị trường thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt và thực phẩm chức năng. Năm 2023, nhà máy Nature Made đầu tiên chính thức ra đời và đi vào hoạt động.

Hàng loạt nhãn sữa trong hệ sinh thái Z Holding được ra đời: HIUP, HiWeight, Gluzabet, Jimbo, DiaSure, Chitose...

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C05) – Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt đối với Hoàng Quang Thịnh. Bị can này bị cáo buộc hai tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra của Bộ Công an đến nay có đủ căn cứ xác định: “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại: 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025 không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm".

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì sản phẩm trên là hàng giả.