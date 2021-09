Lào Cai lên kế hoạch khẩn cấp để... cứu chuối

Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 05:00 AM (GMT+7)

Giá chi phí vận chuyển tăng cao, giá mua thấp chỉ khoảng 2.000 đồng/kg (giảm 3-4 lần so với năm ngoái), hàng xuất sang Trung Quốc nhỏ giọt... Tất cả khiến hàng nghìn tấn chuối của tỉnh Lào Cai đến vụ thu hoạch rơi vào tình trạng "ế nặng" nông dân phải đổ bỏ hàng loạt làm phân hữu cơ. Hiện, Lào Cai đang lên kế hoạch khẩn cấp họp trực tuyến với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để tìm giải pháp.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vương Tiến Sỹ, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai cho biết, hiện phía Trung Quốc đã mở cửa khẩu nhập khẩu trở lại đối với chuối Lào Cai. Tuy nhiên, việc thông quan có một số thay đổi, như các đơn vị phải chở bằng xe thùng rỗng, chứ không phải xe đông lạnh. Tất cả các xe chở chuối đều kiểm tra, phun khử khuẩn nên số lượng nhập khẩu nhỏ giọt, chỉ khoảng 7-10 xe (hơn 100 tấn chuối/ngày).

Theo ông Sỹ, từ nay đến cuối năm tại Lào Cai có khoảng 17.500 tấn chuối tiêu xanh, trong đó dự kiến trong tháng 9 thu hoạch 2.000 tấn. Hiện trên địa bàn tỉnh, có 3 đơn vị thu mua, xuất khẩu chuối sang thị trường Trung Quốc gồm Hợp tác xã Châu Thịnh Phong, Trần Phiếu và Công ty TNHH Hoàng Bằng (chiếm 80%).

Theo phản ánh của các đơn vị, do phải xét nghiệm COVID-19 và khử khuẩn theo yêu cầu mới của phía Trung Quốc nên chi phí cho mỗi xe chuối đang tăng lên 1.000 đồng/kg. Trung bình mỗi xe tốn thêm khoảng 14-15 triệu đồng. Do đó, giá thu mua chuối tại vườn của người dân hiện rất thấp, chỉ khoảng 2.000-2.500 đồng/kg (giảm gấp 3-4 lần so với năm ngoái) nên người dân hầu như không có lãi.

Đầu ra tiêu thụ chuối bấp bênh khiến người dân Mường Khương (Lào Cai) gặp không ít khó khăn

Theo ông Sỹ, để tháo gỡ đầu ra cho nông dân, Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai đang định hướng đưa chuối tươi về chế biến tại một nhà máy trong tỉnh. Bên cạnh đó, sở kết nối các doanh nghiệp ở địa phương khác thu mua chuối. Hiện, đã có 1 doanh nghiệp ở Bắc Giang thông báo có khả năng thu mua khoảng 15-20 nghìn tấn chuối mỗi năm.

"UBND tỉnh Lào Cai lên kế hoạch tổ chức Hội đàm trực tuyến sớm nhất với phía tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19", ông Sỹ nói.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cũng cho biết, sắp tới Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán với các bên Trung Quốc tháo gỡ lưu thông nông sản, nhất là thanh long, chuối.

