Khẩu trang vải kháng khuẩn sắp được bán ở nhiều siêu thị, giá 8.000 đồng/cái

Thứ Năm, ngày 13/02/2020 11:30 AM (GMT+7)

(NLĐO)- Trong khi khẩu trang y tế luôn trong tình trạng khan hàng, sản xuất không đủ nhu cầu tiêu thụ, khẩu trang vải kháng khuẩn trở thành lựa chọn của nhiều hộ gia đình lẫn DN.

Chiều 12-2, làm việc với Sở Công Thương TP HCM về tình hình sản xuất của các ngành công nghiệp trọng yếu của TP trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV/Covid-19) gây ra đang ảnh hưởng tới Việt Nam, đại diện Hội Dệt may thêu đan TP HCM nhận trách nhiệm làm cầu nối cho các doanh nghiệp (DN) sản xuất - kinh doanh trên địa bàn với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và một số DN đang sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn.

Đại diện Hội Dệt may thêu đan TP HCM cho hay một số DN thành viên Vinatex đang sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn hợp quy với số lượng lớn và đã bán ra thị trường.

Trong đó, riêng năng lực sản xuất của Tổng Công ty X28 (Bộ Quốc phòng) là 2,5 triệu cái/tháng, các DN khác mỗi ngày cũng có thể sản xuất 100.000 – 200.000 cái. "Khẩu trang này có thể giặt được 30 lần, giá bán 8.000 đồng/cái. DN nào có nhu cầu cứ đăng ký với hội, chúng tôi sẽ kết nối để mua hàng " – vị đại diện này cho biết.

Khẩu trang vải kháng khuẩn có thể giặt được 30 lần đang được các siêu thị đặt hàng phân phối

Ngay sau buổi làm việc, một số DN đã lập tức liên hệ đặt hàng với Agtex.

Qua giới thiệu của Sở Công Thương TP HCM, một số hệ thống phân phối đã liên hệ, ký hợp đồng với các DN sản xuất, đưa khẩu trang vải kháng khuẩn vào danh mục hàng hóa kinh doanh.

Trong đó, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân gói 6,5 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn. Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho hay từ ngày mai, 13-2, sản phẩm này sẽ có mặt tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, cửa hàng Co.op Food. Dự kiến mỗi ngày Saigon Co.op sẽ tiêu thụ khoảng 200.000 khẩu trang kháng khuẩn.

Theo ông Huy, hệ thống này vẫn đang cung cấp cho thị trường 200.000 khẩu trang y tế mỗi ngày. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ quá cao, sản phẩm liên tục đứt hàng.

Các hệ thống siêu thị MM Mega Market, Big C… cũng cho biết đang ưu tiên bán khẩu trang y tế cho khách hàng cá nhân mua sắm tại các siêu thị, ngưng hoặc hạn chế đơn hàng sỉ nhưng hàng đưa ra quầy kệ bao nhiêu hết bấy nhiêu.

Trên mạng xã hội, nhiều chủ tài khoản cũng đang chào bán khẩu trang kháng khuẩn, quảng cáo là sản phẩm hợp quy, giá bán cũng 8.000 đồng/cái.

