Ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng, người dân đổ xô mua xe mới

Để kích cầu thị trường ô tô, trong tháng 11 vừa qua, các hãng xe và đại lý đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá cho nhiều mẫu xe. Trong đó các hãng Honda, Hyundai, Mitsubishi, Ford, Toyota, KIA,... tung ra chính sách ưu đãi 50% - 100% phí trước bạ để kích cầu tiêu dùng. Mức giảm giá cao nhất trong tháng 11 vừa qua lên tới 220 triệu đồng với mẫu Accord của Honda.

Trong tháng 11 vừa qua, nhu cầu mua ô tô mới của người dân đã tăng mạnh nhờ vào hàng loạt chính sách ưu đãi và giảm giá từ các hãng xe. Theo số liệu được công bố bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng này đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể.

Hãng xe Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập kỷ lục doanh số bán hàng trong tháng 11

Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 44.200 xe, bao gồm 34.835 xe du lịch; 9.017 xe thương mại và 348 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 15%; xe thương mại tăng 9%, xe chuyên dụng tăng 54% so với tháng trước; doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.114 xe, tăng 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 19.086 xe, tăng 8% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết Tháng 11/2024 đạt 308.544 xe, tăng 17% so với năm 2023. Trong đó, doanh số ô tô du lịch đạt 233.325 xe, tăng 18%, xe thương mại đạt 72.871 xe, tăng 16% và xe chuyên dụng đạt 2.348 xe, tăng 17% so với năm 2023. Tính đến hết tháng 11/2024, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 159.868 xe, tăng 1,6%, doanh số xe nhập khẩu đạt 148.676 xe, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, hãng xe điện Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận doanh số kỷ lục trong tháng 11 vừa qua với hơn 16.000 xe được bàn giao tới tay khách hàng, đạt mức tăng trưởng hơn 40% so với tháng trước. Trung bình mỗi ngày trong tháng 11, có hơn 530 xe ô tô điện VinFast được giao đến tay khách hàng trên khắp cả nước.

Tính lũy kế từ đầu năm 2024 đến hết tháng 11, VinFast đã bàn giao cho khách hàng hơn 67.000 ô tô điện các loại, khẳng định vững chắc vị thế hãng xe có thị phần số 1 Việt Nam. Với lượng đơn hàng chưa giao còn lớn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh ổn định và không ngừng tăng trưởng, VinFast tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu bàn giao 80.000 ô tô điện trên toàn cầu trong năm 2024.

Cùng với đó, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) cũng cho biết tổng doanh số xe Hyundai tháng 11/2024 đạt 10.303 xe bán ra, tăng trưởng 34,9% so với tháng 10. Trong đó, Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 11/2024 với 2.052 xe, tăng trưởng 44% so với tháng 10/2024. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 1.584 xe, tăng trưởng gần 3 lần so với tháng trước. Hyundai Creta ghi nhận doanh số 1.330 xe bán ra, tăng trưởng 8,3% so với tháng 10/2024, đứng ở vị trí thứ 3. Lũy kế 11 tháng đầu năm đã có hơn 58.849 xe được bàn giao tới tay khách hàng.

