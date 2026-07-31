iPhone đáng mua nhất dưới 15 triệu đồng: Chọn iPhone 13, iPhone 14 hay iPhone 16e?

iPhone 13

Dù đã ra mắt nhiều năm, iPhone 13 vẫn là lựa chọn hấp dẫn ở phân khúc hơn 10 triệu đồng nhờ màn hình OLED, chip A15 Bionic và camera kép chất lượng. (Ảnh minh hoạ: FPT Shop)

Hiện iPhone 13 bản 128 GB được nhiều hệ thống bán lẻ chào bán từ khoảng 10,89 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu iPhone OLED có giá dễ tiếp cận nhất.

Đánh giá iPhone 13

Dù đã ra mắt nhiều năm, iPhone 13 vẫn là lựa chọn hấp dẫn ở phân khúc hơn 10 triệu đồng nhờ màn hình OLED, chip A15 Bionic và camera kép chất lượng. (Ảnh minh hoạ: FPT Shop)

Sau gần 5 năm ra mắt, iPhone 13 vẫn giữ được sức hút nhờ thiết kế nhỏ gọn với màn hình 6,1 inch, khung viền vuông vức cùng mặt lưng kính quen thuộc. Máy vẫn mang đến trải nghiệm cầm nắm thoải mái và hệ thống Face ID hoạt động nhanh, ổn định.

Màn hình Super Retina XDR sử dụng tấm nền OLED tiếp tục là điểm mạnh khi hỗ trợ HDR10, Dolby Vision và độ sáng đủ cao để sử dụng ngoài trời. Dù chỉ dừng ở tần số quét 60 Hz, chất lượng hiển thị của iPhone 13 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, lướt web hay chỉnh sửa ảnh.

Sức mạnh của chip A15 Bionic vẫn đủ để xử lý mượt mà các tác vụ thường ngày cũng như nhiều tựa game phổ biến. Theo lộ trình cập nhật hiện nay, iPhone 13 vẫn còn nhiều năm được Apple hỗ trợ phần mềm, giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài.

Cụm camera kép 12 MP tiếp tục là điểm cộng lớn. Trong điều kiện đủ sáng, chất lượng ảnh của iPhone 13 vẫn rất cạnh tranh với nhiều smartphone mới ở cùng tầm giá, đặc biệt về khả năng xử lý màu sắc và quay video.

iPhone 14

Với mức giá từ khoảng 13 triệu đồng, iPhone 14 mang đến trải nghiệm cân bằng hơn nhờ chip A16 Bionic mạnh mẽ, thời gian hỗ trợ phần mềm dài và vẫn giữ thiết kế nhỏ gọn quen thuộc. (Ảnh minh hoạ: Tinhte)

Nếu có ngân sách khoảng 12,99 triệu đồng, iPhone 14 là lựa chọn đáng cân nhắc khi mang đến nhiều nâng cấp nhỏ nhưng thiết thực so với thế hệ trước.

Đánh giá iPhone 14

Máy vẫn giữ thiết kế quen thuộc với màn hình OLED 6,1 inch nhưng được trang bị chip A16 Bionic mạnh mẽ hơn, đặc biệt ở khả năng xử lý đồ họa. Điều này giúp iPhone 14 vận hành ổn định hơn khi chơi game hoặc xử lý các tác vụ nặng.

Một điểm đáng chú ý khác là tính năng liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh, bổ sung thêm lớp an toàn cho người dùng trong những trường hợp đặc biệt khi không có sóng di động.

Khoảng chênh lệch giá giữa iPhone 13 và iPhone 14 hiện không còn quá lớn, khiến nhiều người sẵn sàng chi thêm để có một thiết bị mới hơn và thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn.

iPhone 16e

Là mẫu iPhone mới nhất trong nhóm dưới 15 triệu đồng, iPhone 16e nổi bật với chip A18, camera 48 MP và khả năng hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence. (Ảnh minh hoạ)

Ở mức giá từ 13,59 triệu đồng, iPhone 16e là mẫu iPhone mới nhất trong nhóm dưới 15 triệu đồng và cũng là lựa chọn đáng chú ý nhất nếu ưu tiên hiệu năng.

Đánh giá iPhone 16e

Máy sử dụng chip A18, cho khả năng xử lý mạnh hơn đáng kể so với hai mẫu còn lại, đồng thời hỗ trợ đầy đủ các tính năng Apple Intelligence trên những thị trường được Apple triển khai. Đây là lợi thế lớn nếu người dùng muốn sử dụng lâu dài.

Dù chỉ sở hữu một camera sau, cảm biến 48 MP vẫn cho phép chụp ảnh chi tiết và hỗ trợ zoom quang học chất lượng 2x. Trong điều kiện đủ sáng, chất lượng ảnh từ iPhone 16e đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hằng ngày và không tạo khoảng cách quá lớn so với các mẫu iPhone đắt tiền hơn.

Bên cạnh đó, viên pin dung lượng khoảng 4.000 mAh kết hợp chip A18 tiết kiệm điện mang lại thời lượng sử dụng tốt, đủ đáp ứng một ngày làm việc với cường độ cao.

Nên chọn iPhone 13, iPhone 14 hay iPhone 16e?

Nếu muốn tiết kiệm chi phí, iPhone 13 vẫn là lựa chọn hấp dẫn nhờ mức giá thấp và trải nghiệm tổng thể cân bằng. Tuy nhiên, nguồn cung của mẫu máy này đang dần thu hẹp do Apple đã ngừng sản xuất.

Trong khi đó, iPhone 14 phù hợp với người muốn có hiệu năng mạnh hơn cùng thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn mà không phải bỏ thêm quá nhiều chi phí.

Với người dùng dự định sử dụng thiết bị trong nhiều năm tới, iPhone 16e là lựa chọn nổi bật nhờ chip A18, camera 48 MP và khả năng hỗ trợ các tính năng AI mới của Apple, dù giá bán chỉ cao hơn iPhone 14 chưa đến 1 triệu đồng.

Điện thoại tầm giá 15 triệu đồng

Nếu cách đây vài năm, 15 triệu đồng chỉ đủ mua một chiếc smartphone cận cao cấp với nhiều sự đánh đổi thì đến năm 2026, mức giá này đã mang đến rất nhiều lựa chọn hấp dẫn. Các hãng đều trang bị cho sản phẩm của mình những bộ vi xử lý mạnh, màn hình AMOLED tần số quét cao, pin dung lượng lớn cùng khả năng sạc siêu nhanh. Xiaomi POCO F8 Pro 5G; HONOR 400 Pro 5G; OPPO Reno16 F 5G; POCO X8 Pro Max; Galaxy XCover7 Pro 5G là một trong số mẫu điện thoại mới đáng mua tầm giá 15 triệu đồng.