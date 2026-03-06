Hoa bưởi ngập phố Hà Nội, giá 'chát' vẫn đắt hàng

Vào mỗi độ cuối tháng 2 đầu tháng 3, người dân Thủ đô lại dễ dàng bắt gặp những gánh hoa bưởi rong ruổi khắp phố phường. Với hương thơm nồng nàn và vẻ đẹp bình dị, loài hoa quê này trở thành món đồ lễ được nhiều khách hàng chọn mua.

Là người yêu thích mùi hương thơm dịu của hoa bưởi, năm nào chị Lê Thị Hường (phường Cửa Nam) cũng săn đón hoa bưởi để nấu chè cúng Rằm tháng Giêng. Theo chị Hường, so với các loài hoa khác, hoa bưởi nhanh tàn và giá thành đắt hơn rất nhiều, thế nhưng với những ai yêu vẻ đẹp và mùi hương của hoa bưởi thì sẽ không tiếc tiền để mua một vài lạng về trang trí hoặc nấu chè dâng cúng lễ trong ngày rằm.

Mùa hoa bưởi sẽ kéo dài khoảng 20 ngày. Ngày thường hoa được bán với giá 30.000 - 50.000 đồng/lạng nguyên cành, hoa rời thì 20.000 đồng/lạng. Trong ngày chính rằm tại chợ Hàng Bè, giá bán hiện ở mức 50.000 - 100.000 đồng/lạng, cao gấp đôi so với ngày thường.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, hoa bưởi xuất hiện nhiều trên các tuyến phố trên địa bàn Thành phố để phục vụ nhu cầu cho người dân Thủ đô.

Chị Minh (45 tuổi) ở Thanh Oai - bán hoa bưởi rong trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Thanh Xuân - cho biết: “Rằm tháng Giêng năm nay, khách chuộng hoa bưởi lắm, mỗi ngày cũng bán được 7-8kg. Nay chính Rằm, tôi bán từ sớm đến 9h sáng cũng chỉ còn 3,4 bó nhỏ".

Bên cạnh hoa lẻ, các đĩa hoa lễ làm từ hoa bưởi kết hợp với các loại hoa mùa vụ khác làm sẵn cũng được nhiều người lựa chọn. Tùy kích thước và loại hoa kết hợp, giá bán dao động từ 150.000 - 300.000 đồng/đĩa.

Theo các tiểu thương, hoa bưởi vô cùng "khó tính" vì cành hoa nhỏ, nhẹ, dễ dập nát. Để vận chuyển an toàn, hoa cần được đựng trong thùng xốp dày, có lớp vải ẩm bao phủ để giữ hoa vẹn nguyên và tươi lâu.

Từ lâu, việc chơi và dâng lễ hoa bưởi dịp tháng Giêng đã trở thành thói quen văn hóa của người Hà Nội. Những đóa hoa đầu mùa thanh khiết được nhiều gia đình chọn mua để cúng gia tiên, bày tỏ tấm lòng thành kính.