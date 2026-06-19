Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Langbiang miền đất hứa...

Tay thoăn thoắt cắt từng cành hồng đỏ căng tròn, còn đẫm sương sớm để kịp chuyến xe giao cho đầu mối, anh Nguyễn Văn Chanh (trú đường 19/5, phường LangBiang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vừa làm vừa kể về hành trình bén duyên với miền đất này. Ít ai biết, trước khi gắn bó với những luống hoa dưới chân núi Langbiang, anh từng có nhiều năm bươn chải nơi xứ người theo diện xuất khẩu lao động.

Anh Nguyễn Văn Chanh đang thu hoạch hoa hồng.

Hơn 5 năm trước, vợ chồng anh Chanh theo chân người làng từ huyện Kỳ Anh cũ (Hà Tĩnh) vào Đà Lạt. Ban đầu chỉ định làm thuê tạm thời trong lúc chờ hoàn tất thủ tục để tiếp tục đi nước ngoài lao động. Vốn là người có kinh nghiệm làm nông nhưng khi tận mắt chứng kiến cách người Đà Lạt trồng và chăm sóc hoa hồng, anh Chanh vẫn không khỏi bất ngờ. Từ những ngày làm công việc chăm sóc, cắt cành, thu hoạch hoa thuê, một hướng đi mới dần hiện ra rõ ràng hơn trong suy nghĩ của vợ chồng anh.

“Cái ý định đi tiếp… tự nhiên khựng lại!..”, anh Chanh cười nhẹ. “Ở đây, đất còn rộng, cơ hội còn nhiều. Làm hoa nếu chịu khó thì thu nhập cao mà lại ổn định. Con cái thì ngày một lớn, mình không thể cứ đi biền biệt mãi. Ở nước ngoài, mình cũng chỉ là làm thuê, tiền có đó nhưng đánh đổi quá nhiều!…”, người đàn ông quê Hà Tĩnh chia sẻ.

Buổi sáng trên đường 19/5, phường Langbiang - Đà Lạt, người dân tấp nập chở hoa ra cho sỉ cho các đầu mối.

Nhìn thấy cơ hội ngay trước mắt, vợ chồng anh Chanh quyết định trở về quê, thế chấp sổ đỏ, vay vốn ngân hàng, mượn thêm người thân, họ hàng rồi quay lại Đà Lạt. Anh thuê hơn 4.000m² đất, dựng nhà kính, bắt đầu hành trình trồng các loại hoa hồng từ con số gần như trắng tay. Những ngày đầu không hề dễ dàng. Nhưng bằng sự cần cù, kiên trì và không ngừng học hỏi, từng luống hoa dần bén rễ, bung nụ. Sau hơn 5 năm, không chỉ trả hết nợ, vợ chồng anh Chanh còn tích lũy đủ để mua đất, xây nhà, chính thức an cư dưới chân núi LangBiang hùng vĩ.

Vùng đất LangBiang từng được biết đến là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số với đời sống còn nhiều khó khăn, phụ thuộc vào nương rẫy truyền thống. Thế nhưng, chỉ trong hơn một thập kỷ trở lại đây, vùng đất này đã chứng kiến một cuộc “lột xác” ngoạn mục, trở thành điểm sáng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng.

Hoa sẽ được các đầu mối thu mua đóng thùng, vận chuyển khắp nơi tiêu thụ.

Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ chính sách phát triển của địa phương, mà còn được góp phần bởi những dòng người rời quê hương từ các tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh.. mang theo khát vọng đổi đời trên vùng đất mới.

Người làm thuê “viết lại” số phận

Ông Nguyễn Văn Hùng, quê tình Hà Tĩnh cho biết, những ngày đầu đặt chân đến Langbiang, phần lớn người dân tha phương chỉ có hai bàn tay trắng. Họ chấp nhận làm thuê trong các trang trại, nhà vườn với công việc nặng nhọc như làm đất, trồng, chăm sóc và thu hoạch hoa màu. Cuộc sống khi ấy còn nhiều chật vật, thu nhập bấp bênh, tương lai chưa rõ ràng. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh đó, những con người cần cù, không chịu chấp nhận số phận nghèo khó đã nhận ra tiềm năng to lớn của vùng đất này gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp trồng rau, hoa ứng dụng công nghệ cao.

Từ người làm thuê, hàng trăm gia đình nay đã lập nghiệp ổn định ở vùng đất Langbiang.

“Ban ngày làm vườn, ban đêm học hỏi kỹ thuật qua sách vở, trên mạng xã hội hay chính những người đi trước truyền lại, thậm chí tự mày mò thử nghiệm... Rất nhiều người trước đây đi làm thuê, nay đã trở thành chủ trang trại trồng bông trị giá hàng tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương!..”, ông Hùng chia sẻ.

Không chỉ thoát nghèo, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều gia đình đã vươn lên khá giả, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm xe ô tô, các loại máy móc, đầu tư mở rộng sản xuất. Chỉ tính riêng khu vực thị trấn Lạc Dương cũ (nay thuộc phường Langbiang – Đà Lạt), trong vòng 20 năm qua có khoảng 1.000 gia đình từ huyện Kỳ Anh cũ (Hà Tĩnh) vào lập nghiệp. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhiều giống hoa hồng mới được trồng tại Langbiang.

Sự hiện diện của cộng đồng người miền Trung và miền Bắc cũng tạo nên nét giao thoa văn hóa độc đáo trên vùng đất Langbiang. Tất cả đã hòa nhập với bà con bản địa, cùng nhau phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và xây dựng đời sống mới.

Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Langbiang hôm nay đã trở thành biểu tượng của ý chí vươn lên, của sự dám nghĩ, dám làm. Những người nông dân chân chất, từ làm thuê trở thành chủ vườn chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin và sự kiên trì làm việc, miệt mài lao động.

Hoa hồng trở thành biểu tượng cổng chào trên đường 19/5, phường Langbiang - Đà Lạt.

Hay như cách nói của ông Nguyễn Văn Hùng, người đã rời quê hương Hà Tĩnh vào định cư trên vùng đất này cách đây gần 20 năm: “Giờ đây Langbiang không chỉ đổi thay về diện mạo mà còn đổi thay luôn cả số phận của biết bao con người đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai!..”.