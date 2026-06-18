Một người Tây Ninh làm giàu kiểu khác người, "biến" trái bầu hồ lô thành đồ đẹp vạn người mê, cả du khách nước ngoài

Chín năm miệt mài với đam mê trái bầu hồ lô

Là hội viên Chi hội nông dân ấp Thuận Lâm, ông không chỉ được biết đến với tư cách một dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp tỉnh, mà còn là một nghệ nhân tài hoa với tư duy đổi mới không ngừng.

Gia đình ông luôn là tấm gương đi đầu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Miệt mài, đam mê trái bầu hồ lô, câu chuyện bén duyên với trái bầu hồ lô của ông Vinh bắt đầu từ hơn 9 năm trước.

Ông Trần Công Vinh đã sáng tạo, chế tác thành những sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo, năm 2025 sản phẩm bình bầu hồ lô tráng sáp ong đã đạt 3 sao OCOP . Ảnh: Vân Nguyễn

Nhận thấy trái bầu hồ lô không chỉ đơn thuần là thực phẩm hay vật dụng đựng nước, đựng rượu truyền thống, ông Vinh đã nảy ra ý tưởng biến chúng thành những tác phẩm trang trí cao cấp.

Theo ông, trong đời sống tinh thần của người Việt, bầu hồ lô còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, tượng trưng cho sự may mắn, sức khỏe và tài lộc.

Với nguồn nguyên liệu sẵn có từ mảnh đất hộ gia đình, ông Vinh đã tận dụng tối đa diện tích trống xung quanh nhà để chủ động nguồn cung, kéo giảm chi phí đầu vào.

Không chỉ dừng lại ở quy mô gia đình, ông còn liên kết với nhiều hộ nông dân lân cận, hỗ trợ họ về cây giống, công nghệ và kỹ thuật trồng trọt để hình thành vùng nguyên liệu bền vững thông qua việc bao tiêu sản phẩm.

"Việc liên kết sản xuất không chỉ giúp tôi có nguồn nguyên liệu dồi dào, ổn định mà còn giúp bà con nông dân địa phương có thêm thu nhập, cùng nhau phát triển kinh tế bền vững", ông Vinh chia sẻ.

Trong đời sống tinh thần của người Việt, bầu hồ lô còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, tượng trưng cho sự may mắn, sức khỏe và tài lộc. Ảnh: Vân Nguyễn

Trái bầu hồ lô: Sáng tạo từ đèn ngủ đến đồng hồ mỹ nghệ

Qua bàn tay khéo léo của ông Vinh, những trái bầu thô kệch sau khi phơi khô, xử lý mối mọt đã trở thành những chiếc đèn bàn, đèn treo tường, bình đựng rượu hay vật phẩm phong thủy tinh tế.

Các sản phẩm mang thương hiệu “Mỹ nghệ hồ lô Vinh Trần” đa dạng về mẫu mã và giá thành, từ những món quà lưu niệm nhỏ giá 30.000 đồng đến các tác phẩm nghệ thuật cầu kỳ giá hơn 500.000 đồng.

Đặc biệt, từ năm 2025, nắm bắt nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của thị trường, ông Vinh đã cho ra đời dòng sản phẩm mới lạ: Đồng hồ để bàn kết hợp đèn ngủ từ bầu hồ lô.

"Đây là sản phẩm mang tính ứng dụng cao, tích hợp cả yếu tố nghệ thuật, phong thủy và công năng sử dụng. Tùy theo kích thước và độ tinh xảo của họa tiết khắc: Phúc Lộc Thọ, Vạn Thọ Như Ý, Tài Lộc Bình An... mỗi chiếc đồng hồ này có giá dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng", ông Vinh chia sẻ.

Mẫu mã tác phẩm từ trái bầu hồ lô và những món quà lưu niệm nhỏ có giá từ 30.000 đồng đến các tác phẩm nghệ thuật cầu kỳ giá hơn 700.000 đồng. Ảnh: Vân Nguyễn

Du khách nước ngoài đeo trái bầu hồ lô Việt Nam trở về nước

Hiện nay, mỗi năm cơ sở của ông Vinh tiêu thụ hơn 2.000 sản phẩm các loại, đồng thời cung ứng bầu thô cho thị trường trong nước. Với quy trình sản xuất khép kín từ khâu trồng trọt đến chế tác, doanh thu hàng năm của gia đình ông đạt từ 500-600 triệu đồng.

Quan trọng hơn, cơ sở đã tạo việc làm ổn định cho 3 lao động địa phương, giúp họ có thu nhập ổn định ngay tại quê nhà. Thành quả của “Mỹ nghệ hồ lô Vinh Trần” không thể thiếu sự đồng hành của các ban ngành như Hội Nông dân, Sở Công thương và Phòng Kinh tế xã.

Nhờ đó, sản phẩm của ông đã xuất hiện trên các sàn giao dịch điện tử và tham dự nhiều hội chợ triển lãm thương mại toàn quốc. Thậm chí, nhiều sản phẩm theo chân du khách đã vượt biên giới để có mặt tại nước ngoài, góp phần quảng bá vẻ đẹp của nghề thủ công mỹ nghệ Tây Ninh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Vinh chia sẻ: "Tôi luôn tâm niệm những gia đình tích cực lao động, phát triển kinh tế là những bông hoa đẹp đóng góp cho xã hội. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để nâng cao tính thẩm mỹ, đưa trái bầu hồ lô trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Bến Cầu và tỉnh Tây Ninh".

Mô hình của ông Trần Công Vinh là điển hình cho việc khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương bằng tư duy sáng tạo. Đó không chỉ là cách làm giàu chính đáng mà còn là hành trình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa địa phương.