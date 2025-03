Hãng Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm hàng trăm triệu đồng nhiều mẫu xe

Cùng với việc ngưng bán xe cho thuê pin, hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng điều chỉnh giá bán của tất cả các dòng xe điện, từ VF 3 đến VF 9, bắt đầu từ tháng 3.

Với lần điều chỉnh này, người mua xe ô tô mới tiết kiệm từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Theo đó, Trong số các mẫu xe được điều chỉnh giá, VF 9 là sản phẩm có mức giảm nhiều nhất lên tới 181 triệu đồng với phiên bản Eco và 167 triệu đồng với phiên bản Plus.

Mẫu xe VF 8 cũng được giảm 101 triệu đồng với phiên bản Eco về mức 1,019 tỷ đồng và 100 triệu đồng với phiên bản Plus khi giá xe hạ xuống còn 1,199 tỷ đồng. Mẫu xe VF7 cũng được giảm từ 50 đến 55 triệu đồng so với mức giá cũ. Trong khi đó, mẫu VF6 Plus được giảm 21 triệu đồng đưa giá xe xuống còn 749 triệu đồng; mẫu VF6 Eco và VF5 cùng được giảm 11 triệu đồng đưa giá xe về mức 689 triệu đồng và 529 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu VF3 cũng được điều chỉnh giảm tới 23 triệu đồng đưa giá xe về chỉ còn 299 triệu đồng.

Mẫu xe VF 8 cũng được giảm cả trăm triệu đồng kể từ tháng 3/2025

Việc giảm giá bán lẻ cho tất cả các dòng ô tô điện giúp VinFast cải thiện sức cạnh tranh với các đối thủ bán xe xăng, dầu truyền thống tại Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Cụ thể, với giá bán mới, ở phân khúc CUV cỡ A, giá 529 triệu đồng của VF 5 gần bằng bản cao của Hyundai Venue (499-539 triệu đồng) và thấp hơn nhiều so với Kia Sonet (539-624 triệu đồng).

Ở nhóm CUV cỡ B, giá 689-749 triệu đồng của VF 6 ở khoảng giữa, cao hơn những mẫu xe xăng ăn khách như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu), Hyundai Creta (599-699 triệu) và thấp hơn các mẫu như Honda HR-V (699-871 triệu), Peugeot 2008 (829-899 triệu đồng).

Không chỉ giảm giá xe cả trăm triệu đồng, hãng xe Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn áp dụng chính sách miễn phí sạc pin cho tất cả khách hàng cá nhân đã và sẽ mua xe tới hết ngày 30/06/2027. Với “0 đồng nhiên liệu” trong vòng hơn 2 năm tới, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều động lực để chuyển đổi sang xe điện.

Trước khi giảm mạnh giá bán các mẫu xe điện trong tháng 3, trước đó, Vinfast đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2024 khi VinFast hoàn thành mục tiêu đứng đầu thị trường xe Việt về doanh số với hơn 87.000 xe được bàn giao tới khách hàng. Trong lịch sử 30 năm qua của ngành ô tô trong nước, chưa có một hãng xe Việt nào đạt lượng bán như vậy. Còn tính trên toàn cầu, trong năm 2024, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán được 97.399 xe.

Với doanh số này, số lượng xe VinFast được bàn giao trên toàn cầu đã tăng 192% so với năm trước, vượt xa mục tiêu được Công ty đặt ra cho cả năm 2024 là 80.000 xe.

Năm 2025, hãng đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số so với 2024. Trong tháng 1/2025, VinFast giao tổng cộng hơn 10.000 ô tô tại thị trường trong nước, trong đó VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất với hơn 4.000 chiếc, theo sau là VF 5 với 3.300 chiếc.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) sẽ chính thức nhận đặt cọc cho 4 dòng xe VinFast Green chuyên chạy dịch vụ gồm Minio Green, Herio Green, Nerio Green và Limo Green kể từ ngày 17/03/2025.

Theo công bố, mẫu Minio Green có giá 269 triệu đồng, mẫu Herio Green có giá 499 triệu đồng; Nerio Green có giá 668 triệu đồng và mẫu xe Limo Green có giá 749 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi hấp dẫn cho tất cả đơn hàng đặt cọc sớm, các khách hàng cá nhân đăng ký mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform còn được hưởng chính sách chia sẻ doanh thu lên tới 90% cố định trong 3 năm từ Xanh SM.