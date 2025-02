Ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng, nhu cầu mua xe của người dân vẫn giảm mạnh

Để kích cầu mua sắm xe ô tô mới của người dân trước thềm Tết Nguyên đán 2025, các hãng, đại lý xe tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá trong tháng 1/2025. Cụ thể, các mẫu như CR-V, City, HR-V, BR-V, Accord của Honda được hãng và đại lý hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ hoặc tiền mặt, mức cao nhất lên tới 250 triệu đồng.

Hãng xe Toyota và hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục triển khai loạt chương trình khuyến mại dành cho khách mua xe Yaris Cross với mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị khuyến mại 33 - 38 triệu đồng.

Hãng xe Mitsubishi cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng 50% lệ phí trước bạ với các mẫu gồm: Mitsubishi Triton, Attrage số tự động, các phiên bản Mitsubishi Xpander và Outlander 2.0 CVT…

Nhu cầu mua ô tô mới của người dân giảm mạnh trong tháng 1/2025

Subaru Forester tiếp tục tung ra chính sách giảm giá lớn cho các mẫu xe. Trong đó, mẫu Subaru Crosstrek được ưu đãi 99 triệu đồng; mẫu xe Subaru Forester được ưu đãi 220 triệu đồng; mẫu Subaru BRZ được ưu đãi 364 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu Subaru Outback được ưu đãi cao nhất lên tới 403 triệu đồng…

Bất chấp hàng loạt chính sách ưu đãi, giảm giá được các hãng, đại lý áp dụng, nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân trong tháng 1/2025 vẫn giảm mạnh.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường của các thành viên hiệp hội đạt 18.893 xe, giảm 40% so với tháng 12/2024 và giảm 2% so với tháng 1/2024.

Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 14.201 xe; 4.354 xe thương mại và 338 xe chuyên dụng. Đáng chú ý, doanh số xe du lịch giảm 42%; xe thương mại giảm 33%, xe chuyên dụng giảm 40% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 9.120 xe, giảm 29% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.773 xe, giảm 48% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 1/2025 giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 4%; xe thương mại giảm 1% và xe chuyên dụng tăng 213% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 7% trong khi xe nhập khẩu tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh số của Mitsubishi đạt 1.716 xe, Suzuki ghi nhận 280 xe được bàn giao tới khách hàng; hãng xe Toyota ghi nhận doanh số đạt 3.346 xe chiếm 21,3% doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 1/2025. Dù được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ nhưng doanh số của mẫu Yaris Cross chỉ đạt 624 xe, trong khi mẫu Vios đạt doanh số 490 xe.

Tung ra loạt ưu đãi với nhiều mẫu xe trong tháng 1, tuy nhiên doanh số của Honda chỉ đạt 1.826 xe. Trong tháng 1/2025, doanh số của Kia ghi nhận 1.846 xe, trong khi doanh số của Mazda ghi nhận 1.173 xe được bàn giao tới khách hàng…

Một thành viên không thuộc VAMA cũng mới đưa ra thông báo về doanh số bán hàng sụt giảm ngay đầu năm 2025 là TC Group. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 1 đạt 3.074 xe, giảm khoảng hơn 50% so với tháng trước đó.

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 1 với 530 xe đến tay khách hàng. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 476 xe. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 3 với doanh số đạt 431 xe.

Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 732 xe bán ra trong tháng. Trong đó, có 81 xe đã được xuất khẩu sang thị trường quốc tế, gồm xe tải nhẹ Mighty N250 sang Peru và xe minibus 16 chỗ Solati sang Philipplines.