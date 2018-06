Hàng trăm ô tô bị triệu hồi vì lắp nhầm phanh, lỗi túi khí

Theo Mercedes-Benz Việt Nam, một số dòng xe hãng này lỗi túi khí, còn Hyundai Grand i10 do Tập đoàn Hyundai Thành Công sản xuất lắp ráp tại Việt Nam bị lỗi lắp nhầm chân phanh.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phê duyệt cho Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi 284 chiếc của Hãng thuộc dòng A-Class, GLA và CLA sản xuất từ 11-2011 đến 7-2017 do có nguy cơ nổ túi khí.

Theo đó, trên một số xe sử dụng môđun công tắc và cuộn dây từ nhà cung cấp Valeo thuộc dòng ba dòng Mercedes-Benz A-Class nói trên bị ảnh hưởng, do chất lượng phụ tùng nên trường hợp trục dẫn động vô lăng lái bị thiếu tiếp xúc nguồn điện âm (thiếu mass).

Theo Mercedes-Benz VN, Việc hoạt động thiếu kiểm soát của túi khí ở ghế lái có thể gây nguy hiểm cho người lái xe và có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nên khách hàng phải đem xe đến để khắc phục sớm nhất.

Trong trường hợp cuộn dây dẫn điện điều khiển túi khí bị đứt/hỏng thì đèn báo túi khí bật sáng và túi khí có thể kích nổ mất kiểm soát trong một số trường hợp nhất định có thể dẫn đến phóng điện tại tiếp điểm nối nguồn điện. Việc hoạt động thiếu kiểm soát của túi khí ở ghế lái có thể gây nguy hiểm cho người lái xe và có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đợt triệu hồi bắt đầu từ ngày 28-5-2018, thời gian dự kiến kết thúc là 31-12-2022, các mẫu xe kể trên sẽ được kiểm tra và khắc phục miễn phí tại các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz VN. Thời gian khắc phục lỗi kể trên dự kiến sẽ mất 1 giờ/xe.Cũng trong tháng 5-2018, 180 chiếc xe Grand i10 do Hyundai Thành Công sản xuất lắp ráp cũng được Cục Đăng kiểm phê duyệt cho triệu hồi để sửa chữa vì lỗi lắp nhầm cơ cấu phanh sau. Nguyên nhân được xác định là đầu tháng 3-2018, Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam vận hành lắp ráp thử đối với mẫu xe mới Hyundai Grand I10 1.2 AT GLS (cơ cấu phanh trước/sau là đĩa/đĩa).Thời điểm từ 23-3-2018 đến ngày 24-3-2018 trong quá trình lắp ráp kiểu loại xe Hyundai Grand I10 1.2 AT (cơ cấu phanh trước/sau là đĩa/tang trống) đã xảy ra nhầm lẫn khi cấp phát vật tư (cơ cấu phanh sau (tang trống) của kiểu loại xe Hyundai Grand I10 1.2 AT thành cơ cấu phanh đĩa của kiểu loại xe Hyundai Grand I10 1.2 AT GLS).

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành, Công ty Hyundai Thành Công quyết định thực hiện triệu hồi các xe đã lắp ráp không phù hợp để thay thế cơ cấu phanh phù hợp với kiểu loại xe Hyundai Grand I10 1.2 AT đã được chứng nhận.“Chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi của chính mình, khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới các đại lý ủy quyền của Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam (HTC) để được thay thế, khắc phục”, công ty này thông báo. Chương trình triệu hồi diễn ra từ 24-5-2018 đến 31-12-2019.