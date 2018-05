Chuyện lạ: Ô tô cũ giá đắt hơn ô tô mới

Ô tô ngoại nhập về Việt Nam giảm mạnh Theo Tổng cục Hải quan, bốn tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 6.753 ô tô các loại, giảm mạnh chỉ bằng 20% số lượng xe nhập khẩu so với cùng kỳ năm 2017. Doanh số bán hàng của ô tô nhập khẩu cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính chung bốn tháng đầu năm 2018, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 80.681 xe, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 8% trong khi xe nhập khẩu giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái.