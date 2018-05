Ô tô nhập khẩu sẽ bùng nổ từ tháng 6?

Lượng xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam nhiều hơn. Cùng với đó, đại lý một số thương hiệu đã chuẩn bị rục rịch bán các dòng xe nhập khẩu mới vào tháng tới.

Xe nhập khẩu sẽ khởi sắc khi nguồn cung được đảm bảo. Ảnh minh họa: Internet

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 7 ngày (từ 18 – 25/5), có tới 939 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt nam với tổng trị giá đạt gần 24,7 triệu USD.

Như vậy, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần này đã tăng mạnh so với lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu ghi nhận được trong tuần trước.

Ô tô đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tuần chủ yếu bao gồm xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống với tổng số 727 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, đạt trị giá đạt gần 18 triệu USD, chiếm tới hơn 77% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Toàn bộ số xe này gần như được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở cửa khẩu khu vực cảng thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là 389 chiếc và 334 chiếc.

Loạt xe này chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 628 chiếc, chiếm 86,4% lương xe nhập khẩu về trong nước. Ngoài ra, xe nhập khẩu có xuất xứ từ Đức là 66 chiếc, 13 chiếc có xuất xứ từ Hungary, 11 chiếc có xuất xứ từ Tây Ban Nha,...

Như vậy, đã có thêm một lượng xe nhập khẩu tiếp tục cập cảng về Việt Nam chờ làm thủ tục để bổ sung cho lượng xe nhập khẩu trong nước vốn đang khan hiếm.

Theo tính toán, đã có khoảng 2.000 chiếc xe nhập khẩu cập cảng Việt Nam từ đầu tháng 5 đến nay. Trong đó chủ yếu là các dòng xe dưới 9 chỗ ngồi với khoảng 1.600 chiếc. Trong số này, các dòng xe du lịch nhập khẩu miễn thuế từ Thái Lan chiếm chủ yếu với 1200 chiếc có nguồn gốc từ quốc gia này.

Dù số lượng xe nhập khẩu tăng không quá mạnh nhưng nhiều thông tin cho thấy đã có thêm một số thương hiệu đã có đủ giấy tờ và đưa xe nhập về trong nước.

Hiện trên thị trường cũng ghi nhận các mẫu xe nhập khẩu của Honda và mới đây nhất là Chevrolet Trailblazer nhập khẩu từ Thái Lan đã thông quan và hoàn thành các thủ tục để bán ra thị trường. Nhiều người kì vọng, các dòng xe nhập khẩu khác cũng sẽ sớm được thông quan và bán ra thị trường.

Dù vẫn chưa chính thức nhưng đại lý của một số thương hiệu như Mitsubishi, Suzuki, Ford đã bắt đầu rục rịch thông tin sẽ bán một số mẫu xe nhập khẩu mới vào tháng 6. Trong khi đó, Toyota cũng sẽ sớm đưa các mẫu xe nhập khẩu về vào tháng tới. Trong đó chắc chắn có mẫu Toyota Fortuner đang rất khan hiếm trên thị trường. Như vậy, thị trường xe nhập khẩu có thể khởi sắc trong thời gian tới khi nguồn cung đảm bảo hơn.

Các số liệu cho thấy sau khi vượt qua được những khó khăn của Nghị định 116, doanh số xe nhập khẩu đã bắt đầu tăng mạnh do đã có nhiều dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc được đưa về trong nước. Số liệu chi tiết cho thấy, trong tháng 4, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra đạt 3.213 xe, tăng 37% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước lại giảm 5% khi chỉ bản ra 17.910 xe so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 4, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính giảm 7% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 67.959 chiếc, tăng 8% trong khi xe nhập khẩu đạt doanh số 12.722, giảm 47% so với cùng kì năm ngoái.