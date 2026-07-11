Hàng hóa online đắt dần lên

Mua nhiều quần áo, giày dép qua các sàn thương mại điện tử, chị Ngọc Trân (30 tuổi, phường Vườn Lài, TP HCM), cho biết gần đây hàng hóa không rẻ như trước. Thậm chí, nhiều món đắt hơn mua trực tiếp tại cửa hàng.

Chị ví dụ đôi sandal nhựa thơm cho trẻ nhỏ được bán trên sàn giá 650.000 đồng, trong khi hỏi trực tiếp cửa hàng chỉ 490.000 đồng. "Nếu áp các mã khuyến mãi, giá trên sàn vẫn nhỉnh hơn khoảng 50.000 đồng", chị Trân, cho biết.

Tương tự, Quốc Tuấn (38 tuổi, phường Nhiêu Lộc, TP HCM) phát hiện giá nước súc miệng trên sàn nhích dần và đã vượt qua giá bán trực tiếp ở nhà thuốc. "Các chuỗi nhà thuốc, siêu thị mini giờ phổ biến, hay có ưu đãi tại chỗ nên có thể rẻ hơn 5.000-10.000 đồng", anh nói.

Các đơn vị thống kê dữ liệu kinh doanh trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki cũng ghi nhận xu hướng giá hàng hóa tăng dần lên trong một năm trở lại đây. Vào quý IV/2025, báo cáo của YouNet ECI lưu ý giá bán trung bình (ASP) toàn thị trường giai đoạn này tăng đến 33% so với cùng kỳ 2024.

Các quý gần đây, dữ liệu Metric cho thấy tăng trưởng doanh số giao dịch (GMV) trên 4 sàn nhanh hơn gấp đôi so với mức tăng sản lượng sản phẩm bán ra. Riêng quý cuối năm ngoái, chênh lệch đến 10 lần.

Tính toán từ dữ liệu của Metric có thể thấy trong vòng một năm qua, giá trị trung bình một sản phẩm bán ra tăng khoảng 25,8%, từ 103.760 đồng trong quý II/2025 lên 130.510 đồng trong quý I/2026.

Theo các nhà bán hàng (shop) và chuyên gia, giá cả trên các sàn online tăng do hàng hóa chịu sức ép giá đầu vào (giá sản xuất, nhập hàng...), vận hành bên ngoài sàn (nhân công, đóng gói, vận tải...) lẫn chi phí trên sàn (phí sàn, phí hoa hồng, phí bảo hiểm, phí mã ưu đãi, phí xử lý giao dịch, phí quảng cáo...) đều tăng.

Sáu tháng đầu năm nay, chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp tăng 4,18% so với cùng kỳ 2025. Trong khi, chỉ số giá dịch vụ vận tải, kho bãi tăng 7,26%, theo Cục Thống kê. Ông Trần Lâm, chuyên gia đào tạo bán hàng trực tuyến kiêm CEO Julyhouse, nhận định vài năm qua, nguyên liệu đầu vào, nhân công, logistics, bao bì cho đến các chi phí tuân thủ pháp lý đều tăng.

Cùng với đó, chi phí bán được hàng trên sàn ngày càng cao. Nhà bán phải chi thêm cho quảng cáo, các chương trình khuyến mại bắt buộc, hoa hồng và nhiều loại phí khác. Hiện có những ngành hàng mà tổng chi phí liên quan đến nền tảng, quảng cáo và khuyến mại đã chiếm đến 45% trong giá bán. "Điều này khiến giá bán khó có thể giữ ở mức thấp như giai đoạn trước", ông Lâm nói.

Riêng nửa đầu năm, Shopee và TikTok Shop đã vài lần điều chỉnh phí sàn, bao gồm tăng phí một số ngành hàng. Ví dụ, từ 3/7, TikTok Shop tăng phí 0,5-3% nhóm hàng sức khỏe, làm đẹp và chăm sóc cá nhân. Trước đó, từ 23/5, Shopee tăng phí cố định 1-4% với gian hàng chính hãng (mall) một số ngành hàng như chăm sóc thú cưng, sắc đẹp, sức khỏe và vài nhóm không thiết yếu khác.

Phí sàn cho một số ngành hàng trên Shopee và TikTok Shop. Đồ họa: Viễn Thông (có sự trợ giúp của AI)

Chị Ngọc Huyền, nhà bán phụ kiện ôtô và xe máy, cho hay các khoản phí cố định của TikTok Shop chiếm khoảng 25,5% doanh thu. Ngoài ra còn chi phí quảng cáo chiếm 10-15% doanh thu, tiếp thị liên kết khoảng 9-10%. "Hàng hoàn trả cũng chịu phí và các chi phí vận hành như thuê kho, nhân viên, đóng gói...", chị kể.

Theo ông Trần Lâm, nhìn một cách tổng quan, giai đoạn "đốt tiền" để thu hút người dùng đang dần kết thúc. Trước đây, người mua hưởng nhiều ưu đãi như miễn phí vận chuyển, voucher lớn hay trợ giá từ chính các sàn thương mại điện tử.

"Nhưng những khoản hỗ trợ đó không thể kéo dài mãi. Nói một cách đơn giản, thương mại điện tử đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng bằng trợ giá sang giai đoạn tăng trưởng bằng hiệu quả vận hành", ông nhận định.

Người tiêu dùng tìm cách thích ứng bằng chi tiêu chặt chẽ và kết hợp mua ở nhiều kênh online khác nhau, như website, tài khoản mạng xã hội của cửa hàng, thương hiệu hoặc mua trực tiếp ở cửa hàng, siêu thị. Quý IV/2025, khi giá bán trung bình (ASP) tăng 33% từng dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm 8%, theo YouNet ECI.

"Giờ các món đồ giá rẻ thì tôi mua trực tiếp của shop chứ không qua sàn. Những sản phẩm giá trên một triệu, tôi canh sàn khuyến mại ngày đôi, săn mã giảm giá, miễn phí vận chuyển và quyền lợi trả hàng", chị Trân, nói.

Các kiện hàng mua sắm online chờ khách nhận tại một chung cư ở phường Vĩnh Hội (TP HCM) ngày 7/7, trên nền đồ họa bởi công cụ AI. Ảnh: Viễn Thông

Với nhà bán hàng, ông Lâm khuyến nghị theo đuổi sự khác biệt, có câu chuyện thương hiệu, chất lượng tốt. Chuyên gia cho rằng cơ hội ở chỗ người tiêu dùng cũng ngày càng thông thái, thay vì chỉ nhìn vào mức giá thấp nhất, họ dần quan tâm đến nguồn gốc rõ ràng, chất lượng, độ bền sản phẩm.

"Nhà bán hàng cần tiếp tục tối ưu vận hành, chuỗi cung ứng, giảm lãng phí và tăng tỷ lệ khách hàng quay lại, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo trả phí", ông nói.

Ông Lâm cũng kêu gọi các sàn tạo môi trường phát triển dài hạn, hỗ trợ nhà bán thêm về công cụ phân tích dữ liệu, xây dựng thương hiệu, chăm sóc - phát triển khách hàng trung thành. "Và quan trọng nhất là xem lại các mức phí để điều chỉnh phù hợp, cùng đồng hành phát triển với nhà bán", ông nói.

Để hỗ trợ khách hàng và nhà bán, các nền tảng cho biết đã giảm phí nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và thêm chính sách hỗ trợ nhà bán. Shopee giảm 1% phí cố định cho một số ngành hàng thuộc nhóm tiêu dùng nhanh, nhà cửa & đời sống từ tháng 5. Đầu tháng 7, TikTok Shop giảm phí 1-3% cho thực phẩm, nội thất, đồ gia dụng, sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh, thai sản, chăm sóc cá nhân...

Với shop, TikTok Shop mở rộng hỗ trợ cho nhóm bán hàng OCOP, nông sản, làng nghề mở shop trong nửa cuối 2026. Shopee tăng quyền lợi cho nhà bán "Shop Yêu Thích" và "Shop Yêu Thích+", bổ sung công cụ AI, phân tích dữ liệu giúp tối ưu vận hành, quản lý sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh.