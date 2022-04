Hàng điện máy trưng bày, đổi trả giảm giá mạnh

Nhiều người tiêu dùng hiện nay có tâm lý thắt chặt chi tiêu nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm này song sức mua vẫn chậm.

Tại Siêu thị Điện máy Chợ Lớn (TP HCM), tivi Sony 43 inch trưng bày có giá chỉ 9,4 triệu đồng/chiếc, giảm 40% so với hàng mới; Samsung 43 inch giảm 50% so với hàng mới, còn 6,9 triệu đồng/chiếc. Tủ lạnh Panasonic 322 lít trưng bày giảm giá đến 50%, còn 9,8 triệu đồng/chiếc; tủ lạnh Hitachi trưng bày có giá chỉ 7,7 triệu đồng/chiếc, giảm 40% so với hàng mới ra mắt. Cũng tại siêu thị này, hàng đã qua sử dụng, hàng đổi trả được bày la liệt với mức giá thấp hơn hàng mới 50%-70%.

Hàng điện máy trưng bày hoặc đã qua sử dụng đang tồn kho lớn tại nhiều siêu thị điện máy ở TP HCM

Siêu thị Điện máy Xanh (TP HCM) đang xả hàng trăm ngàn sản phẩm tồn kho, trưng bày hoặc đã qua sử dụng. Theo đó, hàng điện tử, điện lạnh tồn kho, trưng bày giảm giá đến 35%; hàng gia dụng tồn kho, trưng bày giảm 49%. Với hàng đã qua sử dụng, mức giá giảm từ khoảng 50% đến hơn 70% mỗi sản phẩm.

Các nhà bán lẻ hàng điện máy cho biết thời gian qua, tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến sức tiêu thụ hàng hóa, gây tồn kho lớn. Hàng đổi trả dồn ứ, không tiêu thụ được do khách hàng thắt chặt chi tiêu suốt từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2022 và chỉ bắt đầu được tiêu thụ trở lại khoảng 1 tháng nay. Nhà bán lẻ không còn cách nào khác ngoài việc giảm giá mạnh để kích cầu, giải phóng hàng tồn kho.

Ông Thái Văn Toàn - quản lý một siêu thị điện máy tại quận 10, TP HCM - cho hay khách hàng thường cân nhắc rất kỹ giữa việc lựa chọn hàng trưng bày hay hàng đổi trả. Bởi lẽ, hàng trưng bày do đặc thù lưu giữ nhiều năm nên công nghệ lỗi thời, màu sắc không còn bóng bẩy, thậm chí bị trầy xước do khách hàng thao tác, sử dụng thử. Trong khi đó, hàng đổi trả có thể bị lỗi nhỏ hoặc đơn giản chỉ vì khách không thật sự ưng ý, giá rẻ hơn nhiều so với hàng trưng bày. "Do khách hàng phân vân, ngần ngại bỏ tiền ra mua nên chúng tôi tiêu thụ hàng rất chậm" - ông Toàn giải thích.

