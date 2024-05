Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Cắm đầu lao dốc

Trong 5 phiên giao dịch, giá dầu giảm tới 4 phiên, gần như đi ngang 1 phiên. Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 7%, giá dầu WTI giảm 6,8%.

Ngay phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu giảm hơn 1 USD do các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang diễn ra ở Cairo làm giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông. Giá dầu trượt sâu hơn gần 1% trong phiên giao dịch thứ 2 của tuần. Và tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ ba. Trong phiên này, giá dầu lao dốc khoảng 3% xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, chịu tác động mạnh bởi tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng vọt 7,3 triệu thùng, ngược so với mức dự báo giảm 1,1 triệu thùng của các nhà phân tích và cao hơn so với mức báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ.

Chốt tuần, giá dầu WTI đạt 77,93 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 82,78 USD/thùng.

Các nhà đầu tư lo ngại rằng chi phí vay dài hạn cao hơn sẽ hạn chế tăng trưởng kinh tế ở Mỹ, nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới, sau khi Fed quyết định giữ lãi suất ổn định.

Theo Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 175.000 việc làm trong tháng 4, mức thấp nhất trong 6 tháng, đồng thời thấp hơn so với dự báo tăng thêm 243.000 của các nhà kinh tế. Thêm vào đó, mức tăng lương hằng năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 4% trong gần 3 năm. Điều này khiến các nhà giao dịch tăng đặt cược vào khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay vào tháng 9.

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 5/5, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.911 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.955 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.606 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.544 đồng/lít

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.663 đồng/kg.

