Giá xăng dầu hôm nay 29/5: Dầu thế giới biến động, trong nước giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 28/5 tăng, giảm trái chiều trong biên độ hẹp.

Kết thúc phiên giao dịch 28/5, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,62%, xuống còn 93,71 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,3%, chốt phiên ở mức 88,9 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (29/5), giá dầu WTI lại đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h26' ngày 29/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 93,71 USD/thùng. Còn giá dầu WTI xuống mức 88,56 USD/thùng, giảm 0,38% so với phiên liền trước.

Những ngày gần đây, thị trường dầu mỏ liên tục biến động trước các thông tin khác nhau liên quan đến khả năng chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như triển vọng mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Reuters dẫn 4 nguồn tin thân cận cho hay, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày.

Nhưng các nguồn tin cũng cho biết thỏa thuận này vẫn cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran khẳng định, văn bản ghi nhớ tiềm năng giữa Mỹ và Iran hiện chưa được hoàn thiện hoặc xác nhận chính thức.

Còn ông Donald Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sắp đạt được một thỏa thuận thỏa hiệp với Tehran.

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ nhằm đáp trả các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào hoạt động máy bay không người lái của Iran gần eo biển Hormuz.

Công ty tư vấn giao dịch dầu mỏ Ritterbusch & Associates nhận định, giá dầu thế giới tiếp tục chịu tác động mạnh từ các diễn biến tại Trung Đông. Thị trường đang phản ứng khá nhạy cảm trước những tín hiệu liên quan đến khả năng mở lại eo biển Hormuz cũng như triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều hôm qua (28/5).

Theo đó, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay được áp dụng giá bán như sau:

Giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, giá bán còn 24.154 đồng/lít.

Giá xăng E5 giảm 1.082 đồng/lít, giá bán lẻ xuống 23.258 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, giá bán là 27.651 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, giá bán còn 20.442 đồng/kg.

Ngay sau quyết định điều hành giá xăng dầu chiều 28/5 của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp cũng thực hiện điều chỉnh giá xăng E10 trên thị trường.

Cụ thể, xăng E10 RON95-V có giá 24.560 đồng/lít, giảm 1.390 đồng/lít; giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.390 đồng/lít, chỉ còn 23.660 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10 thấp hơn so với xăng RON95-III là 494 đồng/lít.

Theo cập nhật ngày 28/5, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và các nước có chung đường biên giới.

Giá xăng tại Thái Lan ở mức 35.464 đồng/lít, Campuchia 34.344 đồng/lít, Lào 39.360 đồng/lít, Trung Quốc 35.667 đồng/lít, trong khi Việt Nam ở mức 24.154 đồng/lít.

Đối với giá dầu, Thái Lan ở mức 32.983 đồng/lít, Campuchia 34.671 đồng/lít, Lào 40.104 đồng/lít, Trung Quốc 32.573 đồng/lít, còn Việt Nam là 27.651 đồng/lít.