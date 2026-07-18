Giá xăng dầu hôm nay 18/7: Dầu thế giới tăng mạnh, trong nước đi lên

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 17/7, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent tăng 4,59%, lên mức 88,1 USD/thùng, còn giá dầu WTI tăng 4,48%, lên mức 82,49 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất của hai mặt hàng dầu chủ chốt kể từ giữa tháng 6.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent và dầu WTI đều tăng khoảng 16%. Giá dầu Brent ghi nhận tăng tuần thứ ba liên tiếp, trong khi giá dầu WTI đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải hàng hải tại khu vực Trung Đông.

Theo Reuters, cuối ngày 17/7 (giờ Việt Nam), giá dầu tiếp tục đi lên sau khi Mỹ và Iran tăng cường các cuộc tấn công trên khắp vùng Vịnh.

Rạng sáng 18/7 (giờ Việt Nam), quân đội Mỹ tiếp tục mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ bảy liên tiếp Washington tấn công các mục tiêu tại nước này.

Trong khi đó, Tehran đáp trả bằng các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Kuwait và tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước tuần này đi lên. Ảnh: Thạch Thảo

Trước diễn biến trên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi các bên nhanh chóng ngừng bắn, khôi phục hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz và tránh để tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục bị gián đoạn.

Ông Sergey Lavrov cho rằng, các nguy cơ mất an ninh tại Trung Đông đang hiện hữu và cần được giải quyết thông qua đối thoại.

Theo giới phân tích, thị trường đang phản ứng mạnh trước sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể do các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi qua khu vực này. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Cùng với đó, khả năng lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành phong tỏa tuyến đường vận chuyển dầu mỏ trên Biển Đỏ theo yêu cầu của Iran làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Nếu cả eo biển Hormuz và tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cùng lúc bị gián đoạn thì nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và giá dầu tiếp tục đi lên.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (18/7) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 16/7, giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.

Trong khi giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.