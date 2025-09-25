Giá đồng tăng vọt do tai nạn mỏ nghiêm trọng ở Indonesia

Giá đồng tăng mạnh

Freeport-McMoRan (trụ sở tại Phoenix, Mỹ) cho biết doanh thu đồng trong quý III sẽ sụt giảm đáng kể sau vụ tai nạn xảy ra ngày 8/9 tại mỏ Grasberg Block Cave ở Indonesia. Công ty ước tính sản lượng đồng hợp nhất sẽ thấp hơn 4% so với dự báo tháng 7, còn doanh thu vàng giảm 6%.

Tai nạn đã khiến khoảng 800.000 tấn bùn đá ập xuống các tầng hầm mỏ, cướp đi sinh mạng của hai công nhân và khiến năm người khác mất tích. Hoạt động khai thác tại Grasberg – một trong những mỏ đồng lớn nhất thế giới – dự kiến chỉ có thể khởi động lại từng phần vào nửa đầu năm 2026.

Trong khi đó, các mỏ Big Gossan và Deep MLZ không bị ảnh hưởng và có thể khôi phục khai thác vào cuối quý IV năm nay.

Ngay sau thông báo, giá đồng kỳ hạn tăng 3,8%, lên mức 4,82 USD/pound. Các nhà phân tích tại Jefferies nhận định giá đồng có thể vượt ngưỡng 5 USD/pound trong thời gian tới.

Nguyên nhân là sự gián đoạn sản xuất tại Indonesia làm dấy lên lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Jefferies lưu ý rằng dù đây là thông tin tiêu cực đối với Freeport và giá trị vốn hóa, song phần nào đã được thị trường dự báo từ trước. Họ cho rằng chính việc thiếu hụt này sẽ hỗ trợ cho hoạt động khai thác đồng của Freeport tại châu Mỹ.

Đồng có ý nghĩa thế nào với nền kinh tế toàn cầu?

Đồng được coi là kim loại xương sống của hạ tầng năng lượng thế giới, từ dây điện tử, đường truyền tải điện, pin đến đèn LED. Nhu cầu đã tăng mạnh nhờ xu hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch, đặc biệt là điện mặt trời.

Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm tăng áp lực lên các trung tâm dữ liệu và lưới điện, kéo theo nhu cầu đồng lớn hơn nữa. Trước đó, giá đồng từng chạm ngưỡng gần 6 USD/pound vào cuối tháng 7 trước khi chính quyền Trump bất ngờ miễn thuế 50% đối với đồng tinh chế, khiến giá lao dốc từ 5,59 USD xuống 4,35 USD/pound.