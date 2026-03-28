Giá dầu hôm nay 28/3: Tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần, trong bối cảnh các nhà giao dịch vẫn nghi ngờ về khả năng đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột đã kéo dài tròn một tháng tại Trung Đông.

Theo Reuters, so với thời điểm trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran (cuối tháng 2), giá dầu Brent đã tăng tới 53%, giá dầu WTI tăng khoảng 45%, qua đó phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng đối với nguồn cung toàn cầu.

Các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến tiến trình đàm phán với Iran. Một quan chức Iran cho biết, đề xuất Mỹ đưa ra thông qua Pakistan là “thiên vị và không công bằng”, qua đó làm dấy lên hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn trong ngắn hạn.

Theo chuyên gia phân tích Alex Hodes của StoneX, giới đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào khả năng kéo dài của xung đột thay vì các tín hiệu ngoại giao. Với bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại eo biển Hormuz hoặc thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng năng lượng đều sẽ duy trì mức “phí rủi ro” cao trong giá dầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng. (Ảnh minh họa: Anadolu Ajaisu)

Trong bối cảnh đó, Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, đồng thời gia hạn thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Washington cũng đang cân nhắc các phương án quân sự, bao gồm khả năng kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của Iran.

Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch & Associates nhận định, thị trường dầu mỏ có thể dần “miễn nhiễm” với các phát biểu mang tính hòa giải, khi các động thái quân sự thực tế vẫn tiếp diễn, bao gồm kế hoạch điều thêm 10.000 binh sỹ Mỹ tới khu vực Trung Đông.

Cuộc xung đột tại Trung Đông khiến nguồn cung dầu toàn cầu sụt giảm khoảng 11 triệu thùng/ngày. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá, cuộc khủng hoảng này còn tồi tệ hơn cả hai cú sốc dầu mỏ vào thập niên 1970 cộng lại.

“Mỗi ngày, dòng chảy qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế, hơn 10 triệu thùng dầu bị thiếu hụt, khiến thị trường dầu mỏ càng thêm nghiêm trọng”, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Theo dự báo của Macquarie Group, giá dầu có thể giảm nhanh nếu xung đột sớm chấm dứt, song vẫn duy trì ở mức cao hơn so với trước khủng hoảng. Ngược lại, nếu xung đột kéo dài đến cuối tháng 6, giá dầu có thể tăng lên tới 200 USD/thùng.

Ở một diễn biến khác, các nhà sản xuất dầu của Nga đã cảnh báo người mua rằng, họ có thể tuyên bố tình trạng “bất khả kháng” đối với nguồn cung từ các cảng lớn trên Biển Baltic, sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị tấn công, qua đó làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành đêm 26/3, xăng E5 RON92 giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.326 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 5.625 đồng/lít, không cao hơn 24.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít, không cao hơn 35.440 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 971 đồng/lít, không cao hơn 35.384 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg, không cao hơn 21.748 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng.

Theo đó, từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.